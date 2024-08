Blitzrezept für 4-Zutaten-Alfredo-Tagliatelle: schnelle Küche

Wenn es mit dem Essen mal schnell gehen muss, dann sind Nudeln oft die beste Wahl. Viele Gerichte mit Pasta stehen in wenigen Minuten auf dem Tisch. Dazu gehören auch unsere Alfredo-Tagliatelle mit cremiger Parmesansoße, die in 20 Minuten fertig auf dem Tisch stehen. Wir zeigen dir, wie du die Blitz-Tagliatelle zubereitest.

Alfredo-Tagliatelle aus der Pfanne: cremige Nudeln in 20 Minuten

Für diese Blitz-Tagliatelle mit Alfredo-Soße ist auch die Zutatenliste überschaubar. Du brauchst Tagliatelle, Parmesan, Salz und Pfeffer sowie etwas Wasser. Gib die Nudeln zusammen mit dem Wasser in eine Pfanne, mach den Deckel drauf und koche die Pasta dann etwa 12 Minuten weich. In der Zwischenzeit kannst du schon mal den Parmesan reiben.

Sind die Nudeln durch, fügst du den geriebenen Parmesan, Salz und Pfeffer hinzu. Rühre alles gut um, bis der Käse schmilzt und eine cremige Soße entsteht. Fertig. Das war doch mehr als einfach.

Bereitest du dir die Alfredo-Tagliatelle in der Mittagspause zu, musst du nicht hetzen und hast noch genug Zeit, dein Mittagessen in Ruhe zu genießen.

Unser Alfredo-Tagliatelle-Rezept eignet sich wunderbar, um mit Zutaten zu experimentieren. Magst du es zum Beispiel gern einen Ticken schärfer, dann streue ein paar Chiliflocken über die Nudeln. Gehackte Petersilie verleiht der Pasta eine frische Note und für einen sommerlichen Touch finden wir eine Prise geriebene Zitronenschale in der Soße toll. Lass deiner Fantasie einfach freien Lauf.

Du könntest am liebsten jeden Tag Pasta essen? Dann bist du bei Leckerschmecker genau richtig, denn wir sind die größten Nudelfans und teilen gern unsere Lieblingsrezepte mit dir. Unser Favorit für den Sommer sind Pasta al Limone. Das Gericht erfrischt an heißen Tagen und ist in nur 10 Minuten fertig. Wer cremige Soßen mag, der sollte unbedingt die Nudeln mit Zucchini und Frischkäsesoße probieren. Auch die Knoblauchnudeln stehen hoch im Kurs. Im Homeoffice spielt es ja zum Glück keine Rolle, wie viel Knoblauch man gegessen hat, stimmt’s?