Dieser 5-Minuten-Kuchen ist blitzschnell im Ofen

Das Telefon klingelt und am anderen Ende sind deine Eltern oder Freunde, die einen spontanen Besuch bei dir ankündigen. Jetzt muss ein Kuchenrezept her, für das du nicht lange in der Küche stehen musst, denn aufräumen ist auch noch angesagt. Der Retter in der Not ist unser 5-Minuten-Kuchen. In Windeseile sind die Zutaten zusammengerührt und der Kuchen im Ofen. Während er dort backt, kannst du dich ganz in Ruhe dem Putzen widmen.

5-Minuten-Kuchen: einfaches Blitzrezept

Der 5-Minuten-Kuchen ist nicht nur ein Zeitretter in der Küche, sondern auch eine wunderbare Möglichkeit, sich mit minimalem Aufwand eine süße Belohnung zu gönnen. Die Zutatenliste ist kurz und meist in jedem Haushalt vorhanden, was dieses Rezept besonders praktisch macht. Weil es so einfach und flexibel ist, kann man es sich leicht merken und den Kuchen immer wieder backen. Du kannst den Kuchen zusätzlich mit Früchten oder Nüssen, aber auch Gewürzen wie Zimt, verfeinern.

Durch seine wirklich simple Zubereitung ist er auch eine tolle Option für Backanfänger.

Der 5-Minuten-Kuchen ist nicht nur schnell zusammengerührt, sondern schmeckt auch noch gut. Perfekt also, wenn du spontanen Besuch oder Heißhunger auf Süßes bekommst.

Ähnlich schnell lassen sich auch diese drei leckeren Kuchen zusammenrühren: Der saftige Kokosmilchkuchen macht nur 10 Minuten Arbeit und auch der Joghurt-Kuchen aus 3 Zutaten ist ruckzuck im Ofen. Der Faule-Weiber-Kuchen verrät schon durch seinen Namen, dass er schnell und einfach gebacken ist.