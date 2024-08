Viele von euch nutzen Tortillas vor allem für Wraps, Tacos & Co. Mit allerlei Leckeren gefüllt, sind Tortilla-Wraps ein beliebtes und schnelles Essen für jedermann. Aber wusstest du, dass man mit diesen mexikanischen Teigfladen noch so viel mehr als nur gewöhnliche Wraps zaubern kann? Folgende 6 Ideen werden dich vom Hocker reißen, versprochen! Mach dich bereit für selbstgemachte Cini Minis, Zimtschnecken und Frühstücksmuffins.

1. Cini Minis

Portionen: 2

Zubereitungszeit: 10 Min

Backzeit: 15 Min

Gesamtzeit: 25 Min

Schwierigkeitsgrad: leicht

Dafür brauchst du:

4 Tortillas

80 g flüssige Butter (am besten geklärte Butter)

3 EL Zucker

1 TL Zimt

So geht es:

1.1 Lege die Tortillas aufeinander und schneide sie so ein, dass kleine Quadrate entstehen.

1.2 Verteile die Quadrate auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und beträufle sie mit flüssiger Butter. Vermische die kleinen Quadrate gut miteinander und schiebe das Blech bei 175 °C Umluft für 15 Minuten in den Ofen.

1.3 Bestreue die gebackenen Tortilla-Quadrate mit Zucker und Zimt. Vermische alles gut miteinander und genieße die Cini Minis mit kalter Milch.

2. Tortilla-Sandwiches aus dem Toaster

Portionen: 1

Zubereitungszeit: 3 Min

Kochzeit: 2 Min

Gesamtzeit: 5 Min

Schwierigkeitsgrad: leicht

Dafür brauchst du:

2 Tortillas

4 Scheiben Käse

4 Scheiben Kochschinken

So geht es:

2.1 Lege Schinken und Käse mittig auf die Tortillas und klappe die beiden Seiten zur Mitte hin ein.

2.2 Klappe nun die Tortillas in der Mitte einmal zusammen und stecke die so entstandenen „Taschen“ in den Toaster. Nach nur zwei Minuten kannst du leckere Sandwiches verputzen.

3. Tortilla-Frühstücksmuffins

Portionen: 6

Zubereitungszeit: 15 Min

Backzeit: 15 Min

Gesamtzeit: 30 Min

Schwierigkeitsgrad: leicht

Dafür brauchst du:

2 Tortillas

4 Eier

100 g Sahne

40 g geriebenen Käse

Salz und Pfeffer

60 g bunte Paprikas, gewürfelt

Petersilie als Deko

So geht es:

3.1 Stich aus den Tortillas sechs Kreise aus und lege diese in die Mulden einer eingefetteten Muffinform.

3.2 Vermische Eier mit Sahne, der Hälfte des geriebenen Käses, Salz und Pfeffer und befülle damit die mit Tortillas ausgelegten Mulden der Muffinform.

3.3 Gib die Paprikawürfel und den restlichen geriebenen Käse hinzu und schiebe die Muffinform bei 180 °C für 15 Minuten in den Ofen. Serviere die Tortilla-Muffins mit frischer Petersilie.

4. Tortilla-Zimtschnecken

Portionen: 6

Zubereitungszeit: 15 Min

Backzeit: 15 Min

Gesamtzeit: 30 Min

Schwierigkeitsgrad: leicht

Dafür brauchst du:

4 Tortillas

100 g flüssige Butter

80 g braunen Zucker

10 g Zimt

20 g gehackte Pekannüsse

60 g Zuckerguss

So geht es:

4.1 Bestreiche die erste Tortilla mit flüssiger Butter und bestreue sie dann mit Zucker und Zimt. Lege dann die nächste Tortilla darauf.

4.2 Wiederhole diesen Vorgang, bis die vier mit Butter, Zucker und Zimt belegten Tortillas aufeinanderliegen.

4.3 Rolle die Tortillas zusammen und schneide sie in Scheiben, sodass kleine Tortilla-Schnecken entstehen.

4.4 Streiche eine Muffinform mit flüssiger Butter aus und gib braunen Zucker und gehackte Pekannüsse in die Mulden.

4.5 Lege nun in jede Mulde eine Tortilla-Schnecke und schiebe die Muffinform bei 180 °C Umluft für 15 Minuten in den Ofen.

4.6 Stürze die Form und übergieße die Zimtschnecken mit Zuckerguss.

5. Tortilla-Crêpe

Portionen: 1

Zubereitungszeit: 15 Min

Kochzeit: 5 Min

Gesamtzeit: 20 Min

Schwierigkeitsgrad: leicht

Dafür brauchst du:

1 Tortilla

2 Eier

120 ml Milch

3-4 Erdbeeren in Scheiben

100 g Frischkäse

50 g Schokosoße als Deko

So geht es:

5.1 Verrühre Eier mit Milch und gieße die Mischung in einen tiefen, runden Teller.

5.2 Tunke die Tortilla in die Eier-Milch und brate sie leicht von beiden Seiten in einer Pfanne an. Schneide die Tortilla bis zur Hälfte ein und bestreiche 3/4 der Fläche mit Frischkäse.

5.3 Verteile nun auf der Hälfte der Tortilla Erdbeerscheiben und klappe alles im Uhrzeigersinn zusammen. Serviere den Tortilla-Crêpe mit Schokosoße.

6. Tortilla-Taco-Tüte

Portionen: 2

Zubereitungszeit: 10 Min

Kochzeit: 8 Min

Gesamtzeit: 18 Min

Schwierigkeitsgrad: leicht

Dafür brauchst du:

1 Tortilla

100 g Cheddar

250 g Chili con Carne

gehackten Koriander

So geht es:

6.1 Schneide die Tortilla in der Mitte durch, bestreue sie mit Cheddar und schiebe sie bei 175 °C Umluft für 8 Minuten in den Ofen.

6.2 Rolle die Tortilla-Hälften zu Hörnchen zusammen und befülle sie mit Chili con Carne. Serviere die Hörnchen mit gehacktem Koriander.

Ab sofort solltest du immer eine Packung Tortillas im Haus haben, denn du siehst, wie vielseitig einsetzbar dieses dünne Fladenbrot ist. Perfekt für den kleinen süßen Hunger oder für einen schnellen Snack in der Mittagspause. Wir sind hellauf begeistert, was mit gewöhnlichen Tortillas alles möglich ist!