Backen: Kennst du schon diese 7 Food-Hacks mit Backpapier?

Backpapier ist schon eine tolle Erfindung. Es verhindert, dass Kuchen und Brote an Backformen kleben bleiben und sorgt so dafür, dass schöne Backwerke beim Entfernen aus der Form nicht zerreißen. Außerdem schützen sie die Backform und sparen Zeit beim Putzen. Wenn es nur nicht so kompliziert wäre, das Backpapier in die richtige Form zu bringen… Doch dafür sind wir da! Wir zeigen dir die sieben besten Food-Hacks mit Backpapier. So einfach kann es sein!

Food-Hacks mit Backpapier: nie wieder Küchenstress!

Wer kennt es nicht: Da will man etwas Leckeres backen – zum Beispiel einen süßen Pflaumenkuchen aus der Kastenform – und das Backpapier rutscht in der Form umher, sodass man den Teig überhaupt nicht einfüllen kann. Im schlimmsten Fall schiebt es sich zur Seite und der Teig landet irgendwo zwischen Papier und Form. Das kann schon einmal schnell das Backvergnügen mindern. Dank unserer praktischen Food-Hacks mit Backpapier aber gehören solche Momente der Vergangenheit an!

Tricks für die Kastenform

Dank dieser beiden Food-Hacks mit Backpapier kannst du eine Kastenform mit den Maßen 30 x 11 x 8 Zentimeter problemlos auskleiden.

Trick 1

Schneide ein Stück Backpapier zurecht, das groß genug ist, um den Boden und die Seiten deiner Form vollständig abzudecken, plus etwas extra für die Kanten. Für deine Form wäre ein Blatt von etwa 46 cm Länge und 27 cm Breite ideal. Drehe die Backform auf den Kopf, sodass der Boden nach oben zeigt. Lege das zugeschnittene Backpapier mittig auf den Boden der umgedrehten Form. Falte das Backpapier entlang der Kanten der Form nach unten, um die Seiten der Form zu markieren. Wenn du die Faltlinien entlang der Ränder der Form gemacht hast, falte die kurzen Seiten nach innen. Lege das Backpapier in die Form.

Trick 2

Befolge die Schritte des ersten Tricks bis zum vierten Anleitungsschritt. Falte dann jedoch die kurzen Seiten nicht nach innen, sondern mach zwei Einschnitte entlang der Faltlinien. Falte die Ecken wieder ein und lege das Backpaier in die Form.

Food-Hacks mit Backpapier für die Springform

Wie kleidet man am besten eine Springform aus und wie geht das am schnellsten? Hier sind die Tricks!

Trick 3

Nimm ein quadratisches Stück Backpapier. Falte es mehrmals: erst in der Mitte, dann noch zweimal diagonal. Lege die Spitze auf die Mitte der Form. Schneide das überschüssige Papier an der Kante der Form ab und falte es auf. So erhältst du einen perfekt runden Papierkreis, der genau in die Form passt.

Trick 4

Willst du das Papier vorher nicht zuschneiden, sondern die runde Form nur schnell auskleiden, befolge diesen Trick!

Verwende ein quadratisches oder rechteckiges Stück Backpapier. Lege das Backpapier auf den Boden der geöffneten Springform, sodass die Ecken über den Rand hinausragen. Schließe die Springform, indem du den Ring festziehst. Dadurch wird das Backpapier festgeklemmt und passt sich der Form an. Die überstehenden Ecken können nach oben abstehen, oder du kannst sie einfach abschneiden oder umklappen.

Jetzt, wo du weißt, mit welchen Tricks du Backformen am besten auskleiden kannst, haben wir einige leckere Backrezepte für dich, die du ausprobieren kannst. Mache einen Pflaumenkuchen vom Blech oder einen Mohnkuchen mit Eierlikör und Schmand! Unsere Food-Hacks mit Backpapier funktionieren ebenso gut für Brotrezepte, zum Beispiel dieses Hüttenkäse-Brot.

Ein Backblech mit Backpapier auskleiden

Oft will das Backpapier auf dem Backblech nicht liegen bleiben oder rollt sich ständig wieder zusammen. Das kann ziemlich nerven. Daher haben wir unsere besten Tricks für dich.

Trick 5

Zerknülle das Backpapier vor dem Auslegen. Streiche es wieder glatt. Dadurch wird es flexibler und passt sich besser an das Blech an, ohne sich zu wellen oder zu verrutschen.

Trick 6

Wenn du möchtest, dass das Backpapier sicher auf einem Backblech haftet und nicht verrutscht, kannst du das Blech leicht mit Wasser befeuchten.

Spritze ein paar Tropfen Wasser auf das Blech. Lege das Backpapier darüber. Das Wasser wirkt wie ein Kleber und hält das Papier an Ort und Stelle, sodass es sich nicht mehr verschiebt oder wellt, wenn du Teig oder andere Zutaten darauf gibst.

Food-Hacks mit Backpapier für die Muffinform

Hast du Lust, Muffins zu backen, aber gerade keine Muffinförmchen zu Hause? Dann probiere diesen Trick, um ganz einfach welche selbst herzustellen.

Trick 7

Schneide zunächst das Backpapier in quadratische Stücke (ca. 12 x 12 cm). Nimm ein Glas, das etwa den Durchmesser der Muffinmulden hat. Lege ein Backpapier-Quadrat auf den Boden des umgedrehten Glases und falte das Papier mit den Händen vorsichtig nach unten um das Glas herum, sodass es die Form des Glases annimmt. Achte darauf, dass die Ecken des Papiers sauber gefaltet werden, damit sie gut in die Muffinmulden passen. Sobald du das Papier in Form gebracht hast, drückst du es in die Muffinmulden des Blechs.

Tipp: Eine kleine Tasse oder ein Glas mit einem Durchmesser ähnlich der Muffinmulden kann dir helfen, das Papier gleichmäßig hinein zu drücken.