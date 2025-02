Mit diesen 7 Backtipps wirst du zum Meisterbäcker

Backen kann magisch sein – aber auch frustrierend, wenn der Kuchen nicht aufgeht oder die Kekse zu hart werden. Doch keine Sorge! Mit den richtigen Tipps beim Backen verwandelst du jedes Rezept in ein Meisterwerk. Egal, ob du Anfänger bist oder schon Erfahrung hast – diese sieben Tipps helfen dir, deine Backkünste auf das nächste Level zu bringen. Lass uns loslegen!

7 praktische Tipps fürs Backen

1. Ordnung ist das halbe Leben

In einer chaotischen Küche backt es sich nicht gut. Um Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten, solltest du deine Arbeitsfläche freiräumen, das Rezept und alles, was du zum Backen benötigst, bereitlegen.

2. Alles parat haben

Lies dir das Rezept vor dem Backen in Ruhe durch und besorge dir alles, was du an Zutaten und Utensilien benötigst. Schaue gern auch in unseren Ratgeber zu den besten Backutensilien. Für den Erfolg beim Backen ist das wichtig. Und wenn von „Zimmertemperatur“ die Rede ist, solltest du die Zutaten rechtzeitig aus dem Kühlschrank holen.

3. Miss die Zutaten richtig ab

Einer der wichtigsten Tipps beim Backen: Miss und wiege die Zutaten exakt ab. Im Gegensatz zum Kochen, wo man gern mal improvisieren kann, ist es beim Backen wichtig, sich genau an die Mengenangaben zu halten.

4. Befolge das Rezept

Ein weiterer Tipp beim Backen ist es, sich genau an das Rezept zu halten, besonders, wenn du noch nicht viel Erfahrung mit dem Backen hast. Wiege die Zutaten aufs Gramm genau ab und achte auf die richtige Reihenfolge beim Mischen von Teigen.

5. Achtung bei Ersatzzutaten

Hast du nicht die passenden Zutaten im Haus und willst sie einfach durch andere ersetzen, solltest du aufpassen. Ersatzzutaten sollten einen ähnlichen Fett- oder Feuchtigkeitsgehalt haben, über dieselben Bindeeigenschaften verfügen oder die gleiche Backtemperatur benötigen wie die Originalzutat aus dem Rezept. Vor allem Backanfänger sollten sich zu Beginn lieber genau an das Rezept halten.

Suchst du nach leckeren Backideen? Auf Leckerschmecker findest du eine Vielzahl an Rezept sowohl für Backanfänger als auch fortgeschrittene Bäcker. Probiere beispielsweise den Quark-Streuselkuchen vom Blech oder backe dir luftige Laugenstangen. Ein Genuss sind auch die selbstgemachten Schokobrötchen wie vom Bäcker.

6. Kenne deinen Ofen

Jeder Ofen backt anders. Kennst du deinen noch nicht so genau, stelle den Timer ruhig etwas kürzer als im Rezept angegeben ein, um deine Backwaren zu prüfen. Ist erst einmal alles verbrannt, ist es oft schon zu spät. Es sei denn, du kennst unsere Tipps, wie man misslungene Kuchen retten kann.

7. Werde kreativ

Geübte Bäcker können auch ruhig mal kreativ werden. Anstelle von klassischem Weizenmehl kannst du beispielsweise auf Vollkorn- oder Dinkelmehl zurückgreifen. Oder du ersetzt Zucker durch Honig oder Ahornsirup oder Butter durch Kokosöl. Du kannst auch einen Teil des Teigs bunt einfärben und ihn mit dem anderen mischen, um schöne Muster zu erzeugen. Richtig Lecker sind versteckte Schokocremes, Fruchtpürees oder Nüsse in Muffins oder Keksen.

Mit unseren sieben Tipps wird dir beim Backen in Zukunft alles gelingen und kannst dich schon mal bei „Das großen Backen“ bewerben.