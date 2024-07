Die besten Backutensilien: Das sind die Must-haves fürs Kuchenbacken

Beim Backen ist die richtige Ausrüstung das A und O. Mit den passenden Backutensilien gelingt dir jeder Kuchen im Handumdrehen. Aber welche Werkzeuge sind wirklich unverzichtbar? Hier erfährst du, welche Must-have-Backutensilien für Hobbybäcker unverzichtbar sind.

Diese Backutensilien dürfen in keiner Küche fehlen

Rührschüsseln und Messbecher

Rührschüsseln in verschiedenen Größen sind essenziell, um alle Zutaten ordentlich zu vermengen. Ideal sind Schüsseln aus Edelstahl oder Glas, da diese Materialien sowohl robust als auch leicht zu reinigen sind. Achte darauf, dass du mindestens drei Schüsseln in unterschiedlichen Größen hast.

Messbecher erleichtern dir das Abmessen von Flüssigkeiten und trockenen Zutaten. Ein Set aus mehreren Bechern mit verschiedenen Skalen ist optimal. So kannst du genau abmessen, was dein Rezept verlangt, ohne improvisieren zu müssen.

Handmixer oder Küchenmaschine

Ein Handmixer gehört zu den wichtigsten Backutensilien. Er hilft dir, Teige gleichmäßig und schnell zu verrühren. Für ambitionierte Hobbybäcker lohnt sich die Anschaffung einer Küchenmaschine. Diese kraftvollen Geräte nehmen dir viel Arbeit ab und ermöglichen dir die Herstellung komplexerer Teige wie Hefeteig oder Baisermasse.

Backformen und Backbleche

Für jeden Kuchen die passende Form: Springformen in verschiedenen Größen, eine Kastenform und Muffinformen sind die Grundausstattung. Eine Silikonbackmatte ist eine praktische Alternative zu Backpapier und lässt sich mehrfach verwenden. Investiere in hochwertige, antihaftbeschichtete Formen, um sicherzustellen, dass dein Gebäck problemlos aus der Form kommt.

Teigschaber und Backpinsel

Ein Teigschaber ist ein kleines Wunderwerkzeug. Mit ihm kannst du die Schüssel perfekt auskratzen und den Teig gleichmäßig in die Form verteilen. Backpinsel helfen dir, Kuchenformen einzufetten oder Gebäck mit einer Glasur zu bestreichen. Silikonpinsel sind besonders hygienisch und leicht zu reinigen.

Waage und Thermometer

Eine präzise Küchenwaage ist unerlässlich für exaktes Backen. Sie ermöglicht es dir, Zutaten genau abzuwiegen und so perfekte Ergebnisse zu erzielen. Ein Küchenthermometer ist nützlich, um die Temperatur von Schokolade oder Zuckersirup zu messen und sicherzustellen, dass sie nicht verbrennen.

Einige unserer liebsten Kuchen sind der Schmandkuchen vom Blech und der Wiener Apfelkuchen. Beide sind einfach gebacken und kommen toll bei deinen Gästen an.

Der Fußballfeld-Kuchen ist ein tolles Rezept für erfahrenere Hobbybäcker.

Tipps zur richtigen Pflege und Aufbewahrung der Backutensilien

Damit deine Backutensilien lange halten, ist die richtige Pflege das A und O. Hier einige Tipps, wie du deine Werkzeuge optimal pflegst und aufbewahrst:

Reinigung

Reinige deine Backutensilien immer direkt nach Gebrauch. Rückstände können antrocknen und sind später schwerer zu entfernen. Viele Backutensilien dürfen in die Spülmaschine, aber überprüfe immer die Herstellerangaben. Besonders empfindliche Materialien wie Holz oder manche Silikonformen sollten von Hand gewaschen werden.

Aufbewahrung

Bewahre deine Backutensilien übersichtlich und gut erreichbar auf. Ein Schubladeneinsatz für kleinere Werkzeuge wie Messbecher, Teigschaber und Backpinsel schafft Ordnung. Rührschüsseln lassen sich platzsparend ineinander stapeln. Backformen sollten aufrecht und nicht gestapelt gelagert werden, um Kratzer und Verformungen zu vermeiden.

Pflege von speziellen Materialien

Backformen aus Metall benötigen besondere Aufmerksamkeit. Sie sollten nie in der Spülmaschine gereinigt werden, da dies die Beschichtung beschädigen kann. Stattdessen von Hand mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel säubern. Formen aus Silikon können problemlos in der Spülmaschine gereinigt werden, sollten aber nicht mit scharfen Gegenständen in Kontakt kommen.

Empfehlungen und Kaufberatungen

Die Wahl der richtigen Backutensilien hängt von deinen persönlichen Bedürfnissen und Vorlieben ab. Hier findest du einige Empfehlungen, die dir bei der Entscheidung helfen können.

Handmixer und Küchenmaschinen

Für einfache Aufgaben reicht oft ein solider Handmixer aus. Empfehlenswert sind Modelle von Marken wie Bosch oder Philips, die eine gute Mischung aus Leistung und Preis bieten. Für ambitionierte Bäcker ist eine Küchenmaschine von KitchenAid oder Kenwood eine lohnende Investition. Diese Geräte sind leistungsstark, vielseitig und langlebig.

Backformen und Bleche

Bei Backformen solltest du auf Qualität achten. Produkte von Herstellern wie Kaiser oder Zenker überzeugen durch ihre Langlebigkeit und gute Antihaftbeschichtung. Silikonbackmatten von Marken wie Silikomart sind eine umweltfreundliche und praktische Alternative zu Einweg-Backpapier.

Zubehör

Zubehör wie Teigschaber, Backpinsel und Messbecher sind oft in Sets erhältlich, die alles Nötige enthalten. Marken wie Fackelmann oder WMF bieten hochwertige und langlebige Produkte. Ein präzises Küchenthermometer von TFA Dostmann kann dir helfen, perfekte Ergebnisse zu erzielen.

Mit den richtigen Backutensilien macht das Kuchenbacken doppelt so viel Spaß. Investiere in qualitativ hochwertige Werkzeuge und pflege sie gut, dann wirst du lange Freude daran haben und immer wieder köstliche Kuchen zaubern können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.