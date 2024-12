Gewinne eine Ninja Creami im heutigen Adventskalender

Eis im Winter? Na klar, schließlich gibt es so wunderbare Rezepturen wie Spekulatiuseis, und ein Bratapfel schmeckt mit einer Kugel Vanilleeis noch viel besser. Vor allem als Nachtisch deines Weihnachtsdinners macht Eis eine sehr gute Figur. Aber selber machen? Wieso nicht – dank unseres heutigen Gewinns hinter Türchen Nummer zwölf wird selbst gemachtes Eis zum Kinderspiel. Wir verlosen die Eismaschine Ninja Creami!

Gewinnspiel: Zaubere mit der Ninja Creami dein eigenes Eis

Die Ninja Creami war in diesem Sommer ein absoluter Social-Media-Star. Wir sind aber der Meinung, dass Eis nicht nur etwas in der warmen Jahreszeit verloren hat. Denk nur an all die winterlich-weihnachtlichen Geschmacksrichtungen, mit denen du selbst gemachtes Eis verfeinern kannst: Zimt, Spekulatius und Vanille, Lebkuchen oder sogar Glühwein?

Von uns bekommst du heute schon ein verfrühtes Geschenk, damit du zum festlichen Dinner gleich das perfekte Dessert servieren kannst: Wir verlosen heute auf unserem Instagram-Kanal die Eismaschine Creami von Ninja. Damit kannst du nicht die cremige Süßspeise zaubern, sondern auch Milchshakes, Sorbets, Frozen Yoghurt oder Smoothie Bowls.

Credit: Leckerschmecker

Die Zubereitung ist ein Kinderspiel: Du musst deine Wunschzutaten einfach einfrieren und nach etwa 24 Stunden von der Ninja Creami verrühren lassen. Das dauert nur wenige Minuten – und du hast zum Weihnachtsfest mehr Zeit für die schönen Dinge: Zeit mit deinen Liebsten, eine Tasse Punsch genießen, das neue Buch lesen, das unterm Baum lag.

Wie du am Gewinnspiel teilnehmen kannst, erfährst du auf unserem Instagram-Account:

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung