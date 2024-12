Gewinne ein Nintendo-Paket mit einer Nintendo Switch (OLED-Modell) und 2 Spielen

Ob beim Kochen oder Backen: Manchmal muss man ein wenig Wartezeit überbrücken. Sei es, weil der Kuchen oder Auflauf im Ofen backt oder der Hefeteig noch ruhen muss. Was tun mit der Zeit? Wir vertreiben sie uns gerne damit, schon mal darüber nachzudenken, was wir als Nächstes zaubern wollen – oder lassen die Küche mal Küche sein und daddeln eine Runde Videospiele. Damit auch du dich beim Kochen und Backen nicht langweilst, wenn mal Leerlauf ist, versteckt sich hinter unserem heutigen Adventskalendertürchen ein Nintendo Switch (OLED-Modell) inklusive zwei Spielen.

Gewinnspiel: Sichere dir die Chance auf ein Nintendo Switch (OLED-Modell)

Hinter der heutigen Tür unseres Adventskalenders wartet nicht nur eine Nintendo Switch (OLED-Modell) auf dich, sondern auch zwei passende Spiele. Neben dem beliebten Favoriten Nintendo Switch Sports kannst du in Princess Peach: Showtime! in die Rolle der Prinzessin schlüpfen.

Wer liebt es nicht? Die große Bühne, das Rampenlicht, den tosenden Applaus – kurzum: das Theater! Prinzessin Peach, die geliebte Herrscherin über das Pilz-Königreich, hatte wohl genau das im Sinn, als sie sich mit ihren Untergebenen auf den Weg in das Funkeltheater macht. Doch leider hat sie die Rechnung ohne die fiese Grape und ihre Sauertruppe gemacht. Jetzt liegt es an Peach in die vielen unterschiedlichen Rollen der Show zu schlüpfen und das Theater vor der ultimativen Tragödie zu bewahren.

Nimm jetzt am Gewinnspiel auf unserem Instagram-Kanal teil und lande im Lostopf, um das Nintendo-Paket zu gewinnen. Es beinhaltet:

1 x Nintendo Switch (OLED-Modell)

1 x Princess Peach: Showtime!, 1 x Tasche

1 x Nintendo Switch Sports, 1 x Trinkflasche, 1 x Handtuch

