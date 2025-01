Alkoholfreier Blutorangen-Mojito: Der beste Drink zum Anstoßen im Dry January

Es ist Dry January und wir in der Leckerschmecker-Redaktion sind dabei. Einen ganzen Monat auf alkoholische Getränke zu verzichten fällt uns aber gar nicht schwer, besonders weil es einfach so leckere Alternativen wir diesen alkoholfreien Blutorangen-Mojito gibt.

So mixt du deinen alkoholfreien Blutorangen-Mojito

Lust auf einen leckeren Drink zum Feierabend oder am Wochenende? Wir sagen da nicht nein, vorausgesetzt, der Cocktail ist alkoholfrei, wie dieser fruchtige Blutorangen-Mojito. Der schmeckt so lecker, dass man sich gern noch ein zweites oder drittes Glas davon genehmigen darf und das ganz ohne schweren Kopf am nächsten Tag.

Wusstest du, dass der Dry January eine Gesundheitskampagne ist, die 2010 ihren Ursprung in Großbritannien hat? Es wird dabei aufgerufen, im Januar einen Monat lang auf Alkohol zu verzichten. Auch in anderen Ländern wie Frankreich oder Deutschland ist der Dry January mittlerweile beliebt und immer mehr Menschen machen Jahr für Jahr bei der Aktion mit.

Für die Zubereitung brauchst du nur ein paar Zutaten und gerade einmal zehn Minuten Zeit. Presse dafür den Saft frischer Blutorangen aus und schneide eine Limette in Viertel. Gib die Limettenviertel zusammen mit Minzblättern und Rohrzucker in Gläser und zerdrücke die Zutaten mit einem Stößel, sodass der Saft und die ätherischen Öle austreten können. Danach gibst du Crushed Ice und bis zur Hälfte des Glases frischen Blutorangensaft dazu. Gieße noch mit Mineralwasser auf und dekoriere dein Glas mit Blutorangenscheiben und Minze.

Die Süße des Zuckers, die leichte Säure der Limetten und die Frische der Blutorangen verleihen dem Mocktail eine unverwechselbare Note und eine aromatische Vielfalt, bei der du den Rum, mit denen ein Mojito traditionell gemixt wird, nicht vermisst. Probiere unsere alkoholfreie Variante mit den winterlichen Zitrusfrüchten unbedingt aus.

Noch mehr leckere Drinks für den Dry January und darüber hinaus gibt es bei Leckerschmecker. Probiere unbedingt auch einen Grapefruit-Granatapfel-Mocktail, einen Pink Flamingo oder einen Shirley Temple Mocktail.