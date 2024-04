Altes Brot aufbacken: Dank dieser Tricks wieder frisch und knusprig

Wer kennt es nicht: Ein Laib Brot, der am Vortag noch frisch war, ist nun schal und trocken. Viele werfen diese Brote vielleicht weg, doch halt! Altes Brot aufbacken, sodass es wieder frisch und knusprig ist, ist kein Hexenwerk. Im Gegenteil: Es gibt diverse Tricks und Kniffe, mit denen du auch den härtesten Laib wieder zum Leben erwecken kannst. Wir haben sie ausprobiert und stellen dir heute unsere liebsten Tricks vor.

Altes Brot aufbacken: die besten Tricks

Besonders selbst gebackene Brote trifft es schnell: Sie werden hart und altbacken. Das liegt daran, dass die Stärke, die im Mehl vorhanden ist, Wasser zieht. Das ist es immerhin, was frische Brote so saftig macht. Liegt das Brot aber nun zu lange an der Luft, verdunstet dieses Wasser. Dadurch kristallisieren die Stärkemoleküle und das Brot wird hart. Das ist ärgerlich, besonders bei hochwertigen Backwerken. Dabei gibt es einfache Tricks, mit denen du altes Brot aufbacken und wieder frisch machen kannst.

Altes Brot mit Alufolie aufbacken

Der wohl häufigste Trick, um altes Brot aufzubacken, ist, es in Alufolie zu wickeln. Dafür bestreichst du den trockenen Laib mit etwas Wasser und wickelst es so fest du kannst in ein Stück Alufolie. Das Brot legst du dann in den kalten Backofen, stellst diesen auf 150 °C Ober- und Unterhitze und lässt das Brot zwischen 12 und 15 Minuten im Ofen. Achte darauf, dass es etwas auskühlt, bevor du die Folie abmachst und pass mit dem Dampf auf!

Wenn all diese Tricks zu spät kommen und das Brot komplett trocken ist, versuche doch, ihm mit diesen drei Rezepten für Brotreste neues Leben einzuhauchen! Um es gar nicht erst austrocknen zu lassen, kannst du dein Brot mit unserer Anleitung ohne Gefrierbrand-Risiko einfrieren. Dein Brot ist nicht trocken, sondern schimmlig? Hier erfährst du, was du jetzt tun musst!

Altes Brot aufbacken ohne Ofen: Küchenpapier und Mikrowelle

Ist altes Brot aufbacken im Ofen keine Option für dich, gibt es auch die Möglichkeit, Brot in der Mikrowelle wieder frisch zu bekommen. Befeuchte hierfür ein Küchentuch mit etwas Wasser und wickle das Brot fest darin ein. Es sollte überall Kontakt haben. Dann legst du es in die Mikrowelle und lässt es in Intervallen 30-60 Sekunden lang aufbacken.

Altes Brot mit Wasser aufbacken

Den Trick, den wir in der Redaktion am besten finden, um altes Brot aufbacken, ist der Wasser-Trick. Dafür nimmst du den Laib Brot und hältst ihn unter fließendes Wasser. Das Brot darf ruhig einen Zentimeter breit nass werden. Schaue, dass du das gesamte Brot befeuchtest. Schiebe des dann bei 180 °C in den vorgeheizten Backofen und lass es dort für zehn bis 12 Minuten backen. Dabei wird die Kruste extra knusprig und das Innere so saftig, als wäre das Brot frisch.