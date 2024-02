Ananas-Cake-Pops: So lecker ist der tropische Kuchengenuss am Stiel

Cake Pops sind seit einigen Jahren ein fester Bestandteil der süßen Küche. Die kleinen Kuchen am Stiel sehen hübsch aus, schmecken herrlich süß und du kannst sie schmecken lassen, wie du willst. So wie diese Ananas-Cake-Pops. Die kleinen süßen Kunstwerke versetzen dich nicht nur geschmacklich in die Tropen, sie sehen auch noch verdammt gut aus!

So backst du tropische Ananas-Cake-Pops

Klar, tropische Geschmacksrichtungen schmecken das ganze Jahr über gut. Aber im Winter löst ihr Geschmack dann doch manchmal genau die Urlaubsgefühle aus, die man in dem Moment braucht. Statt in der grauen Stadt liegt man gedanklich an einem weißen Strand und lässt sich das azurblaue Meer um die Füße schwappen. Dazu leckere Ananas-Cake-Pops – ach, das gibt gleich Fernweh.

Unsere Ananas-Cake-Pops überzeugen aber nicht nur mit ihrem Geschmack, sondern machen auch optisch richtig was her. Anstelle einer Kuchenform backen wir den Teig nämlich in der Schale der Ananas. Klingt aufwendig, ist aber eigentlich ganz einfach! Du schneidest die ganze Frucht einfach in Scheiben und entfernst dann vorsichtig das Fruchtfleisch. Dabei lässt du einen Ring aus Schale intakt, den du mit dem Teig befüllst. Erst nach dem Backen zerteilst du den Kuchen und steckst die Eisstiele hinein. So erhälst du kleine Kunstwerke, die aussehen wie echte Ananas – nur eben in Kuchenform! Schick, oder?

Wir lieben die kleinen Gebäcke am Stiel, denn sie machen einfach gute Laune. Neben Ananas-Cake-Pops haben wir bei Leckerschmecker noch so viele weitere Cake-Pop-Ideen für dich, wie diese nussigen Cake-Pops mit Ferrero Rocher oder auch Cake-Pops aus Milchschnitten. Etwas klassischer geht es bei unseren Cheesecake-Pops zu, die du nicht einmal backen brauchst. So einfach geht lecker!