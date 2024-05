Aperol-Eis am Stiel: unser Lieblingsgetränk zum Schlecken

Dieses trendige und erfrischende Dessert verspricht nicht nur Abkühlung, sondern ist auch ein echter Hingucker für jede sommerliche Gartenparty oder als stilvoller Abschluss eines gemütlichen Abendessens: Hier kommt das Rezept für Aperol-Eis am Stiel!

Aperol-Eis am Stiel: Bella Italia am Pool genießen

Stelle dir vor, wie die Sonnenstrahlen sanft dein Gesicht streifen, während du einen frischen Aperol genießt. Doch es kommt noch besser: Wie wäre es mal mit dem Aperol als Eis am Stiel? Du beginnst mit dem Mixen von Orangensaft – am besten frisch gepresst –, Aperol für die charakteristische Note und einem Schuss Prosecco. So kennen und lieben wir das orange Sommergetränk!

Als Nächstes kommt Zucker dazu. Rühre dann das Gemisch um, sodass sich der Zucker vollständig auflöst. Mit Wasser auffüllen und nochmals gründlich vermengen, damit sich alle Zutaten zu einer einheitlichen Flüssigkeit verbinden.

Nun erhält jede Eisform eine Scheibe Orange, die nicht nur für ein schönes Aussehen sorgt, sondern auch ein fruchtiges Überraschungselement ist, sobald du das Aperol-Eis am Stiel genießt. Die Formen füllst du anschließend mit deinem vorbereiteten Drink auf. Dann heißt es: Geduld bewahren. Lass das Aperol-Eis am besten über Nacht im Tiefkühler frieren, damit es perfekt fest wird.

Dein selbstgemachtes Aperol-Eis am Stiel ist die ideale Erfrischung für heiße Tage und laue Nächte. Serviere es eiskalt und freue dich auf begeisterte Blicke! Noch mehr Eis-Ideen gefällig? Probiere die beste Eiscreme der Welt: Nutella-Eis aus dem Glas oder ein Zitronensorbet ganz ohne Eismaschine. Noch ein Rezept für den Frühling wäre auch dieses Vanilleeis. So lecker und ohne Chemie.