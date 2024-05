Dieser Kuchen begeistert nicht nur Aperol-Fans: Aperol-Spritz-Torte ohne Backen

Gib die Butterkekse für den Boden in einen Gefrierbeutel und fahre mit einem Nudelholz solange darüber, bis die Kekse vollständig zerbröselt sind. Fülle die Kekskrümel in eine Schüssel um. Erhitze anschließend die Butter, gib den Orangenabrieb, 2 EL Orangensaft sowie die Prise Salz hinzu und gieße die Flüssigkeit in die Schüssel zu den Keksen.

Verteile die Keksmischung auf dem Biden der Springform, drücke sie gut an und ziehe an den Seiten einen ca. 2 cm hohen Rand. Stell den Boden danach für etwa eine halbe Stunde kalt.

