Apfel-Bananen-Kuchen mit Walnüssen: fruchtiger Genuss aus der herbstlichen Backstube

Besonders saftig dank der Banane, süß dank der Äpfel und ein nussiger Crunch bei jedem Bissen, dafür sorgen Nüsse. Die Rede ist von einem herrlichen Apfel-Bananen-Kuchen mit Walnüssen! Mit unserem einfachen Rezept kannst du im Handumdrehen eine leckere Kreation zaubern, deren unwiderstehlicher Duft sich vom Ofen aus im ganzen Haus verbreitet. Legen wir los!

Apfel-Bananen-Kuchen: besonders saftig

Bananen sorgen für besonders saftige Kreationen aus dem Backofen. Sehr reife Bananen eignen sich besonders dafür, denn sie bringen extra Feuchtigkeit und Süße in den Teig. Dadurch musst du auch weniger raffinierten Zucker verwenden. Unser Rezept für einen Apfel-Bananen-Kuchen eignet sich ganz besonders für diejenigen unter uns, die die Bananen mal wieder zu lange im Obstkorb liegen gelassen haben. Dazu kommen Walnüsse, die den Kuchen durch ihren nussigen Geschmack und die knackige Konsistenz aufpeppen.

Die Zubereitung vom Apfel-Bananen-Kuchens ist einfach und auch für Backanfänger geeignet. Zuerst schälst du die Äpfel, schneidest sie in dünne Scheiben, und auch die Bananen schneidest du in kleine Stücke. Für den Teig rührst du Butter und Zucker schaumig, fügst die Eier hinzu und dann die trockenen Zutaten wie Mehl, Backpulver und eine Prise Zimt. Hebe die vorbereiteten Früchte und die grob gehackten Walnüsse unter den Teig und gib ihn in eine Springform. Jetzt geht’s ab in den Ofen, und 45 Minuten später ist der Kuchen fertig!

Mit einem Klecks Sahne oder aber pur sorgt dieser Apfel-Bananen-Kuchen für Begeisterung und leuchtende Augen. Ein perfektes Rezept für einen verregneten Nachmittag zu Hause bei einer Tasse Tee oder Kaffee! Für herbstlichen Backgenuss sorgen übrigens auch dieser Cranberry-Kuchen oder der leckere Kürbis-Käsekuchen. Besonders frisch schmeckt auch dieser Joghurtkuchen mit Apfel. Unbedingt probieren!