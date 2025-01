Apfel-Camembert-Sandwich: einfach, schnell und lecker

Was gibt’s denn heute zum Frühstück? Wir empfehlen diese üppig belegten Apfel-Camembert-Sandwiches. Am besten schmecken die, wenn sie noch warm sind, denn die Brotscheiben werden geröstet und die Apfelscheiben gebraten. Also lass nicht zu viel Zeit zwischen Zubereitung und Verzehr vergehen. Aber so appetitlich, wie die belegten Brote aussehen, ist das sowieso nicht schwer!

Ganz egal, wann dich die Lust auf ein Apfel-Camembert-Sandwich packt: Zeit dafür ist immer. Zum einen dauert die Zubereitung mit maximal einer Viertelstunde wirklich nicht lang, zum anderen hat man die Zutaten vielleicht sogar schon im Haus. Die Sandwiches schmecken außerdem sowohl morgens zum Frühstück als auch Mittags zum Lunch und sogar abends machen sie satt und glücklich.

Wir bereiten die Apfel-Camembert-Sandwiches mit Sauerteigbrot zu. Das kannst du mit ein wenig Vorlauf sogar selbst backen, wenn du möchtest. Das braucht zwar etwas Zeit, aber glaube uns: Sobald dein erster selbst angesetzter Sauerteig fertig ist, wirst du extra stolz darauf sein. Und das Brot schmeckt natürlich tausendmal besser als die gekaufte Variante – ist ja klar, wurde doch auch mit Liebe gebacken.

Entscheidest du dich für selbst gemachtes Sauerteigbrot, dann folge einfach unserem Rezept dafür. Du kannst aber natürlich auch ein anderes Brot verwenden, um die Apfel-Camembert-Sandwiches zuzubereiten. Wir haben viele weitere Brotrezepte, und auch im Supermarkt gibt’s eine breite Auswahl. Und keine Bange, wenn du dich doch für gekauftes Brot entscheidest, das Apfel-Camembert-Sandwich schmeckt trotzdem super.

Entdecke weitere leckere Stullen- und Sandwich-Ideen bei Leckerschmecker! Wie wäre es mit einem Ei-Käse-Sandwich, einem Croque Monsieur oder einem Grilled Cheese mit Mozzarella und Spinat? Wofür du dich auch entscheidest, wir wünschen einen guten Appetit!