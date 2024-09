Rettet trübe Herbsttage: Apfel-Curry-Suppe

Jetzt, wo es draußen wieder kälter wird, sehen sich viele nach wärmenden Gerichten, die einem ein wohlig warmes Gefühl vermitteln. Einer unserer Favoriten ist diese Apfel-Curry-Suppe. Sie überzeugt mit ihrer fruchtigen Süße und würzigen Schärfe.

Apfel-Curry-Suppe, die begeistert

Äpfel sind das beliebteste Obst und haben von August bis Oktober Hauptsaison. Dank ihrer guten Lagerfähigkeiten sind sie jedoch fast das ganze Jahr über erhältlich.

Die saftigen Früchte sind unglaublich vielseitig in der Zubereitung. Sie lassen sich roh als Snack genießen, in Salaten verwenden, zu Kompott oder Mus verarbeiten und in süßen sowie herzhaften Gerichten einsetzen. Außerdem passen sie perfekt in Kuchen, Torten, aber auch zu deftigen Gerichten wie Schweinebraten oder in Suppen, wie der Apfel-Curry-Suppe.

Ihre Beliebtheit verdanken Äpfel eben genau dieser Vielseitigkeit, ihrem frischen Geschmack und den gesundheitlichen Vorteilen. Sie sind reich an Vitaminen, Ballaststoffen und Antioxidantien. Zudem gibt sie in verschiedensten Sorten, von süß bis säuerlich, sodass für jeden Geschmack das Passende dabei ist.

Die Zutaten für die Apfel-Curry-Suppe sind einfach und oft schon im Haushalt vorhanden. Neben Äpfeln und Currypulver brauchst du eine Zwiebel, Knoblauch, Sahne, Hühnerbrühe, Weißwein, Kokosmilch und etwas Ingwer. Die Äpfel geben der Suppe nicht nur eine angenehme Süße, sondern auch eine leichte Säure, die besonders gut zu der cremigen Sahne passt. Das Currypulver sorgt für eine exotische Würze, die aber nicht zu dominant ist, sondern die anderen Zutaten wunderbar ergänzt.

Das Rezept für die Apfel-Curry-Suppe lässt sich einfach nachkochen und überrascht mit einem harmonischen Zusammenspiel von Aromen. Perfekt für einen verregneten Feierabend, wenn du es dir mit einer warmen Schüssel auf dem Sofa gemütlich machen willst.

