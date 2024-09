Apfel-Sellerie-Suppe: cremiger Genuss zum Löffeln

Suchst du nach einer leichten Suppe zum Mittag- oder Abendessen, dann haben wir etwas für dich. Unsere schnelle Apfel-Sellerie-Suppe erfüllt alle Kriterien, die eine gute Suppe eben so mitbringen sollte. So ist sie nicht nur leicht zuzubereiten und besteht aus wenigen Zutaten, sondern schmeckt natürlich auch fantastisch. Wir zeigen dir, wie du sie nachkochst.

Schnell gemacht: Apfel-Sellerie-Suppe

Unsere Suppe besteht aus zwei Hauptkomponenten, die, man erahnt es schon, Apfel und Sellerie sind. Sahne verleiht den Gericht eine cremige Note, während Muskatnuss und Thymian für aromatische Vielfalt sorgen.

Hast du nicht viel Zeit zum Kochen, möchtest aber zu Beispiel in deiner Arbeitspause trotzdem nicht auf ein frisch gekochtes Essen verzichten, ist die Apfel-Sellerie-Suppe einfach perfekt, denn sie ist in nur 25 Minuten fertig. Du musst lediglich den Sellerie schälen und in Stücke schneiden, die Zwiebel würfeln sowie die Äpfel schälen, entkernen und ebenfalls klein schneiden. Anschließend dünstest du die Zwiebel in einem Topf mit Butter an, gibst den Sellerie dazu und lässt diesen kurz mit anbraten. Füge den Apfel hinzu und lösche alles mit Brühe ab.

Die Suppe muss nun solange kochen, bis der Sellerie weich ist. Dann pürierst du alles gut durch, rührst die Sahne unter und schmeckst mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss ab. Zum Servieren streust du noch ein paar kleine, frische Apfelstücke und Thymianblätter über die Suppe und genießt sie am besten mit einem Stück Brot. Unsere Variante der Suppe ist vegetarisch. Möchtest du auf Fleisch aber nicht verzichten, dann brate ein paar Speckwürfel kross an und streue diese über diese ebenfalls über die Suppe.

Wenn du Suppen liebst, gern aber etwas mehr Abwechslung hättest, dann findest du bei Leckerschmecker noch mehr Inspiration. Zu unseren Favoriten gehört unter anderem die toskanische Bohnensuppe, die Tomaten-Kokos-Suppe sowie diese cremige Kohlrabisuppe.