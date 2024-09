Tomaten-Kokos-Suppe: schmeckt süß und fruchtig

Tomatensuppen gehören zweifelsfrei zu den beliebtesten Suppen. Sie schmecken fruchtig und leicht süß und können zudem für noch mehr aromatische Vielfalt mit den unterschiedlichsten Zutaten kombiniert werden. Wir haben uns dieses Mal eine Kokosmilch und Kokoschips geschnappt und verpassen der Suppe einen Hauch Exotik. Probiere unsere Tomaten-Kokos-Suppe mit knackigen Kokoschips als Topping.

So einfach bereitest du eine Tomaten-Kokos-Suppe zu

Eine cremige und aromatische Tomatensuppe passt doch eigentlich immer. Sie schmeckt zum Mittag, ist ein schnelles Abendessen und an kälteren Tagen sorgt sie für wohlige Wärme von Innen. Möchtest du der Suppe ein geschmackliches Upgrade verpassen, dann ist die Tomaten-Kokos-Suppe perfekt. Wir kochen sie mit frischen Tomaten. In den Monaten, in denen es keine frischen Früchte gibt, kannst du sie stattdessen auch mit Tomaten aus der Dose zubereiten.

Für die Suppe schneidest du zuerst die Zwiebel und den Knoblauch in Stücke und dünstest diese in einem Topf mit heißem Olivenöl an. Danach brätst du Currypulver und Paprikapulver ebenfalls für einige Minuten mit an. Die frischen Tomaten schneidest du in grobe Stücke und gibst sie mit in den Topf. Dann löschst du mit der Brühe ab und lässt alles erst einmal für zehn Minuten köcheln.

Anschließend rührst du die Kokosmilch unter, lässt noch einmal alles für weitere fünf Minuten köcheln und pürierst die Suppe dann gut durch, bis sie eine cremige Konsistenz bekommt. Während die Suppe auf dem Herd kocht, hast du Zeit, die Kokoschips in einer Pfanne ohne Öl goldbraun anzurösten. Die streust du später zum Servieren als Topping einfach über die Suppe.

Bei Leckerschmecker kannst du noch weitere Tomatensuppen-Kreationen entdecken. Wie wäre es mit einer Fasolada? Dahinter verbirgt sich eine griechische Tomatensuppe mit weißen Bohnen. Auch diese feurige mexikanische Tomatensuppe solltest du dir nicht entgehen lassen. Unsere Tomatensuppe mit Hackbällchen ist außerdem ein aromatisches Feuerwerk.