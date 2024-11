Süßer Apfel-Flammkuchen aus nur 5 Zutaten

Flammkuchen in sämtlichen Varianten gehört ganz klar in die Top 10 meiner persönlichen Lieblingsgerichte. Nicht nur, weil sie schnell und supereinfach zuzubereiten sind, sondern erst recht, weil man sie mit so gut wie mit allem belegen und sich so ganz eigene Kreationen erschaffen kann. Mein aktueller Favorit: ein süßer Apfel-Flammkuchen mit Zimt und Zucker.

Unkompliziert: Rezept für süßen Apfel-Flammkuchen

Dieses Gericht ist wirklich kinderleicht. Um einen Apfel-Flammkuchen zuzubereiten, brauchst du gerade einmal fünf Zutaten und zehn Minuten Zeit. Viel länger brauchst du nämlich nicht, um den Teig zu belegen und die Zutaten bereitzustellen.

Wir verwenden einen fertigen Teig aus dem Kühlregal, dann geht es noch schneller. Zusätzlich brauchst du einen großen Apfel, Crème fraîche, Zucker, Zimt und gehackte Mandeln. Die kannst du ganz nach Belieben nach dem Backen für nussige Aromen über den Flammkuchen streuen.

Egal ob süß, süß und herzhaft kombiniert oder ganz deftig: Flammkuchen sind das perfekte Gericht für eilige Köche. Die Zubereitung dauert oft weniger als eine halbe Stunde. Bereitest du den Teig selber zu, musst du ein bisschen mehr Zeit einplanen. Auch um Reste aus dem Kühlschrank zu verwerten, ist ein Flammkuchen bestens geeignet. Kombiniere verschiedene Zutaten miteinander und werde kreativ. Hast du zum Beispiel noch eine Zucchini, die weg muss, dann schmeckt sie zusammen mit Fetakäse, während Speck und Pfifferlinge gut harmonieren.

Auf den Geschmack gekommen? Bei Leckerschmecker gibt es noch mehr Flammkuchen-Rezepte. Eine Verbindung von süßen Früchten sowie würzigem Käse bekommst du mit dem Pfirsich-Flammkuchen mit Ziegenkäse. Klassisch genießt du die Spezialität als original Elsässer Flammkuchen, der mit Speck und Zwiebeln belegt wird. Eine Version, bei der süße und salzige Aromen ebenfalls bestens funktionieren, ist ein Flammkuchen mit Birne und Ziegenkäse. Probiere sie alle oder kreiere deine eigene Lieblingssorte.