Warm, nussig, gut: dieses Apfel-Pekannuss-Couscous ist ein herrliches Frühstück

Couscous zum Frühstück? Mag vielleicht etwas ungewöhnlich klingen, aber dieses schnell gemachte Apfel-Pekannuss-Couscous ist eine köstliche Alternative, wenn du Lust auf etwas anderes zu klassischen Haferflocken hast. Die kleinen Hartweizen-Körnchen sind aufgrund ihrer Vielfältigkeit mittlerweile weltweit etabliert und dieses Gericht ist ein weiterer Beweis dafür, warum sie so beliebt sind.

Apfel-Pekannuss-Couscous: warmes Frühstück ganz ohne Kochen

In Ländern wie Marokko, Tunesien oder Algerien gehört Couscous zu den Grundnahrungsmitteln. Traditionell werden die Körner aber mit geschmortem Gemüse, Fleisch oder würziger Harissa angerichtet. Auch bei uns findet man immer wieder schmackhaft frische Couscous-Salate.

Besonders praktisch an Couscous ist seine feine Struktur. Er muss nicht gekocht werden. Es reicht, ihn mit heißem Wasser zu übergießen und anschließend quellen zu lassen. Er ist also eine perfekte Grundlage, wenn du morgens nicht viel Zeit hast, um lange in der Küche zu stehen.

Der Couscous bringt eine leichte, sehr dezente nussige Note mit sich, die sich perfekt von den anderen Zutaten verfeinern lässt. Die Pekannüsse liefern nicht nur Crunch und gesunde Fette, sondern auch einen herrlichen Geschmack und feine Röstaromen. Die Apfelstücke sorgen für fruchtig-feste Genussmomente und der Ahornsirup gibt dem Frühstück eine nicht zu intensive Süße.

Du kannst dieses Gericht immer wieder abwandeln. Wenn du zu den Menschen gehörst, die Rosinen mögen, sorgen sie für weitere Süße. Du kannst auch etwas Vanille mit hineingeben oder anderes frisches Obst hineinschneiden und wirst schnell feststellen, wie wandelbar Couscous auch in so einer Zubereitung sein kann. Dadurch eignet er sich übrigens auch optimal zum Meal-Prep, um dich in der Uni oder auf der Arbeit gesättigt durch den Tag zu bringen.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Bei Leckerschmecker lieben wir die Vielfalt von Couscous. Probiere als Nächstes doch ein Rezept mit Beeren, Zimt und Zucker. Eine perfekte Mischung ist dieser Couscous-Salat mit Halloumi und Blaubeeren. Und wenn es doch herzhaft sein soll, dann ist unser marokkanischer Couscous-Auflauf eine gute Wahl.

Apfel-Pekannuss-Couscous Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Couscous

250 ml Wasser

2 Äpfel am beste säuerliche Sorten wie Granny Smith

50 g Pekannüsse

100 ml Milch oder Pflanzenmilch

2 EL Ahornsirup

1 TL Zimt

50 g Rosinen optional Zubereitung Übergieße den Couscous in einer Schale 🛒 mit heißem Wasser, decke es ab und lass es für 5 Minuten quellen.

Wasche währenddessen die Äpfel, entkerne sie und schneide sie in kleine Würfel.

Röste die Pekannüsse in einer heißen Pfanne ohne Fett für 2-3 Minuten kurz an. Stelle sie anschließend zur Seite und hacke sie grob, sobald sie abgekühlt sind.

Lockere den Couscous mit einer Gabel auf. Rühre Milch, Ahornsirup und Zimt unter. Hebe anschließend die Apfelwürfel, Rosinen und Pekannüsse unter.

Vermische es gut miteinander und lass es noch einmal für etwa 2 Minuten ziehen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.