Apfel-Quark-Auflauf: das perfekte Frühstück für Naschkatzen

Was könnte schöner sein, als schon am Morgen den Duft von einer süßen Überraschung aus dem Backofen in der Wohnung zu haben? Wenn du diesen Apfel-Quark-Auflauf zubereitest, dann kannst du dir sicher sein, dass es ein gemütlicher Tagesstart sein wird.

Wärmender Apfel-Quark-Auflauf für einen gemütlichen Start in den Tag

Dieser köstlich süße „Auflauf“ ist ideal für einen entschleunigten Morgen. Ganz egal, ob am Wochenende oder einem freien Tag, mit diesem Apfel-Quark-Auflauf tust du dir gleich nach dem Aufstehen etwas Gutes.

Die Zubereitung geht kinderleicht von der Hand und weckt die Lust, den warmen, süßen Auflauf direkt zu vernaschen. Zum Glück braucht der Apfel-Quark-Auflauf im Ofen nicht lange, sobald du ihn hineingegeben hast. Also, worauf wartest du? Schenke dir eine Portion Glückseligkeit in Auflaufform!

Trenne zuerst die Eier. Das Eigelb musst du zusammen mit etwas Zucker aufschlagen und danach mit dem Vanillezucker sowie dem Magerquark vermengen. Schlage mit dem restlichen Zucker das Eiweiß zu steifem Eischnee.

Vermische danach alle trockenen Zutaten, bevor du sie mit der Quarkmasse vermengst. Hebe den Eischnee locker unter und fülle die Masse in eine eingefettete Auflaufform 🛒. Schäle die Äpfel, schneide sie in Spalten und verteile sie gleichmäßig in der Form. Drücke sie nur lose in den Quark.

Danach kommt alles in den Backofen. Mische noch ein wenig Zucker mit Zimt und streue die Mischung kurz vor Ende der Backzeit über die Äpfel. Lass ihn noch für einige Minuten im Backofen und danach heißt es: genießen!

Bei Leckerschmecker findest du noch mehr süße Aufläufe zum Frühstück. Wenn dir der Apfel-Quark-Auflauf schon zusagt, wird dir garantiert auch ein Blaubeer-Quark-Auflauf gefallen. Ganz schnell zusammengemischt und fertig gebacken ist auch dieser Haferflocken-Auflauf mit Beeren. Falls du aber doch mehr Lust auf etwas Deftiges hast, dann probiere unseren herzhaften Frühstücksauflauf mit Ei und Feta.

Apfel-Quark-Auflauf Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 3 Eier Größe M

120 g Zucker + etwas mehr für die Zimtzucker-Mischung

1 Pck. Vanillezucker

500 g Magerquark

60 g Weichweizengrieß

1 Pck. Vanillepuddingpulver

1 TL Backpulver

etwas Butter zum Einfetten

3 Äpfel

1 TL Zimt Zubereitung Trenne die Eier. Vermenge 80 g Zucker mit dem Eigelb und schlage es cremig auf. Rühre anschließend den Vanillezucker sowie den Magerquark unter.

Schlage 40 g Zucker mit dem Eiweiß in einer separaten Schale zu steifem Eischnee. Heize deinen Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze (160 °C Umluft) vor.

Vermische Grieß, Vanillepuddingpulver und Backpulver und gib es zur Quarkmasse. Rühre es kurz unter und hebe anschließend den Eischnee mit einem Teigschaber locker unter.

Fette eine Auflaufform ein und fülle die Masse hinein.

Schäle und entkerne die Äpfel. Schneide sie in Spalten und verteile sie auf der Quarkmasse. Drücke sie dabei nur ganz leicht an. Backe den Quarkauflauf für ca. 20 Minuten.

Vermische 3 EL Zucker mit dem Zimt. Verteile den Zimtzucker gleichmäßig auf dem Auflauf und backe ihn noch einmal für 5 Minuten.

