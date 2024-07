So einfach zauberst du eine unwiderstehliche Apfel-Salzkaramell-Marmelade

Wir von Leckerschmecker lieben ungewöhnliche Kombinationen und probieren gerne neue Rezepte aus. So auch diese Apfel-Salzkaramell-Marmelade. Die fruchtige Frische von Äpfeln, die verführerische Süße von Karamell und ein Hauch von Meersalz – eine köstliche Kombination! Zaubere dir mit unserem einfachen Rezept im Handumdrehen dein eigenes Glas Glück.

Apfel-Salzkaramell-Marmelade: eine unwiderstehliche Kombination

Für viele Menschen weckt der Geschmack von Karamell nostalgische Erinnerungen an ihre Kindheit und süße Leckereien. Durch die Zugabe von Salz wird diesem vertrauten Geschmack ein moderner und luxuriöser Twist verliehen. Kein Wunder, dass Produkte mit Salzkaramell (englisch: salted caramel) momentan in aller Munde sind.

Salz ist ein natürlicher Geschmacksverstärker und intensiviert den Karamellgeschmack. Im Mund entsteht ein perfektes Zusammenspiel von süß und salzig, dem man nur schwer widerstehen kann. Dazu kommt in diesem Rezept noch die Frische der Äpfel.

Die Zubereitung des Aufstrichs ist supersimpel. Zuerst lässt du Zucker in einem Topf karamellisieren. Dieser wird dann mit Apfelsaft abgelöscht und weiter gekocht. Dann kommen Äpfel und Gelierzucker dazu. Wenn die Äpfel weich sind, kannst du alles einmal pürieren. Zum Schluss gibst du das Salz und etwas Zitronensäure und Vanille hinzu – fertig ist die Apfel-Salzkaramell-Marmelade.

In diesem leckeren Fall stimmt der Spruch: Gegensätze ziehen sich an. Die verschiedenen Aromen spielen perfekt zusammen und kreieren ein einzigartiges Geschmackserlebnis.

Streiche sie dir morgens aufs Brot oder genieße sie als Füllung für Gebäck. Auch als Beilage zu einer Käseplatte macht die Apfel-Salzkaramell-Marmelade eine tolle Figur.

Oder du verschenkst die Marmelade an deine Liebsten. Ein Geschenk aus der Küche kommt immer gut an.

Wir haben noch weitere ungewöhnliche, aber köstliche Marmeladenvarianten, die wir dir vorstellen möchten. Die Apfel-Zwiebel-Marmelade ist perfekt für deinen nächsten Brunch.

Unsere Apfelmarmelade mit Senf ist ein echtes Highlight, das du unbedingt mal probieren musst. Die geballte Apfelpower im Glas hast du mit dem selbstgemachten Apfelgelee.