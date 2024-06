Apfel-Zwiebel-Marmelade für deinen nächsten Brunch

Was könnte einem das Frühstück mehr versüßen als ein leckerer Brotaufstrich? Auch, wenn die Kombi aus Zwiebeln und Äpfeln erstmal sehr experimentell klingt, können wir versichern: Diese Apfel-Zwiebel-Marmelade wird allen am Frühstückstisch richtig gut schmecken!

Dein neues Frühstückshighlight: Die Apfel-Zwiebel-Marmelade

Sie ist saftig, süß und etwas säuerlich: Diese Marmelade darf ab sofort auf keinem Brötchen mehr fehlen. Wir lieben die Kombi der Zutaten und raten dir, es unbedingt zu Hause auszuprobieren.

Viele Menschen kaufen Marmelade weiter fleißig im Supermarkt, dabei ist der süße Brotaufstrich ganz einfach selbstgemacht. Es braucht nur die richtigen Zutaten und ein bisschen Geduld. Ansonsten kannst du richtig kreativ werden. Egal welche Frucht oder auch Gemüse du wählst: Fast alles lässt sich in eine leckere Marmelade verwandeln.

Der Vorteil beim selbstgemachten Aufstrich: Du kannst selbst entscheiden, wie süß, sauer oder herzhaft die Marmelade werden soll. Auch das Süßungsmittel an sich kannst du frei wählen. Soll es der klassische Gelierzucker sein, Süßstoff, Kokosblütenzucker, Honig oder Agavendicksaft? Ganz egal, du darfst deine Marmelade so gestalten, wie sie dir schmeckt.

Für die Apfel-Zwiebel-Marmelade haben wir uns neben den Hauptzutaten für Gelierzucker und noch etwas Zimt entschieden. Diese Kombi schmeckt einfach himmlisch und wird deine Gäste am Frühstückstisch begeistern. Die Zubereitung ist viel einfacher, als du bisher gedacht hast: Alles wird in einem Topf vermengt und ziehen gelassen. Anschließend wird die Masse aufgekocht und auch schon in Gläser umgefüllt. Fertig ist deine selbstgemachte Marmelade. Du kannst die Marmelade so grob oder fein machen, wie du es magst.

