Erdbeer-Minze-Marmelade: Sommergenuss zum Selbermachen

Erdbeermarmelade ist ein Klassiker auf dem Frühstückstisch und schmeckt Kindern wie Erwachsenen. Sie ist weltweit einer der beliebtesten Brotaufstriche. Viele verbinden den Geschmack mit ihrer Kindheit, denn schon Oma hat Erdbeermarmelade selbst gemacht. Mit unserer Erdbeermarmelade mit Minze kannst du deinem Frühstück einen frischen, fruchtigen Kick geben.

So einfach zauberst du eine Erdbeermarmelade mit Minze wie von Oma

Die Erdbeermarmelade mit Minze lässt sich supereinfach selber kochen. Alles, was du brauchst, sind frische Erdbeeren, Gelierzucker, etwas Zitronensaft und Minze. Die Erdbeeren werden gewaschen, vom Strunk befreit und zusammen mit dem Saft einer Zitrone und dem Zucker in einen Topf gegeben und kurz aufgekocht. Je nachdem, wie stückig du die Konfitüre haben möchtest, kannst du die Erdbeeren zerstampfen oder pürieren. Anschließend rührst du die Minze ein, füllst die Erdbeermarmelade in Gläser und verschließt sie sofort.

Beim Marmeladekochen ist es ganz wichtig, dass du saubere, sterile Gläser verwendest. Denn sonst kann ganz leicht Schimmel auf der Marmelade entstehen.

Selbst gemachte Marmelade schmeckt, meiner Meinung nach, auch viel leckerer als gekaufte. Denn man kann den Grad der Süße selbst bestimmen. Außerdem kommt sie ganz ohne Zusatzstoffe aus.

Die Erdbeermarmelade mit Minze ist nicht nur einfach herzustellen, sondern auch eine tolle Möglichkeit, den Sommer in Gläser zu füllen. So kannst du das ganze Jahr über den frischen Geschmack der Saison genießen. Warum nicht mit der Familie Erdbeeren auf dem Feld pflücken? So schmeckt der Fruchtaufstrich allen.