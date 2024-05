Schimmel auf der Marmelade? Was du jetzt tun musst

Der Mai ist da und mit ihm kommen langsam all die leckeren Früchte, aus denen man Konfitüre kochen kann. Denn was schmeckt schon besser als selbstgemachte Marmelade? Schnell steht man so einen ganzen Nachmittag in der Küche und kocht fröhlich süße Früchte zu noch süßerem Aufstrich ein. Die Gläser wandern dann in den Keller und sind dort ewig haltbar. Oder? Nicht immer, denn manchmal erwartet einen beim Öffnen der Gläser ein unschöner Anblick: Schimmel auf der Marmelade! Was nun?

Schimmel auf der Marmelade: Was tun?

Schimmel auf der Marmelade ist nicht schlimm, das kann man abheben, denkst du? Da haben wir leider eine schlechte Nachricht: Dem ist nicht so. Denn der Schimmel, den du siehst, ist nur ein Teil des schädlichen Pilzbefalls, quasi dessen Blüte. Schimmel ist ein Pilz und besteht aus einem für uns unsichtbaren Myzel. Das ist sozusagen ein Wurzelgeflecht, das einen Nährboden durchzieht und an einigen Stellen „aufblüht“, also sichtbar wird. Wenn du nun den sichtbaren Teil des Schimmels entfernst, bleibt das Myzel trotzdem vorhanden und durchzieht die Marmelade. Das klingt nicht lecker, oder? Entsorge schimmlige Marmelade daher direkt, so schade es auch um die Mühe ist.

Die gute Nachricht: Schimmel auf der Marmelade verhindern ist möglich! Unser Leckerwissen gibt dir die notwendigen Infos. Achte schon bei der Produktion darauf, dass du frische, reife Früchte verwendest und diese gut wäschst. Arbeite stets sauber und hygienisch. Sterilisiere deine Gläser unbedingt gut, bevor du sie befüllst. Stelle die Marmelade nach dem Öffnen in den Kühlschrank. Befolgst du diese Tipps, bleibt sie lange frisch und lecker!

Warum entsteht Schimmel auf der Marmelade?

Warum sich Schimmel auf der Marmelade bildet, scheint mysteriös. Schließlich besteht der Fruchtaufstrich zu einem Großteil aus Zucker und sollte schädlichen Pilzen eigentlich kein Milieu bieten können. Dennoch gibt es einige Gründe, weshalb sich Schimmel bilden kann.

Unreine Früchte

Sind die Früchte bereits vor dem Kochen zermatscht oder sogar angeschimmelt, kann es sein, dass bestimmte Sporen die hohen Temperaturen überleben. Dadurch ist die Marmelade von vornherein verseucht und kann schnell anfangen, zu schimmeln.

Dreckige Löffel

Womit entnimmst du deine Marmelade? Portionierst du sie mit deinem Brotmesser oder einem Löffel, denn du vorher schon für etwas anderes verwendet hast, bringst du mit hoher Wahrscheinlichkeit Krümel oder Bakterien mit der Marmelade in Kontakt. So kann sich Schimmel auf der Marmelade bilden.

Flüssigkeit auf der Oberfläche

Schimmel auf der Marmelade bildet sich meist auf der Oberfläche. Dort setzt sich gerne Flüssigkeit ab. Diese hat zudem Kontakt zu Sauerstoff und bildet so einen perfekten Nährboden für allerlei Pilze und Bakterien.

Zu geringer Zuckergehalt

Bakterien und Pilze mögen Zucker, allerdings in Maßen. Sparst du diesen also beim Marmelade kochen ein, kann dich eine üble Überraschung ereilen. Der fruchteigene Zucker reicht nicht aus, Schimmel zu verhindern. Achte deshalb darauf, was auf der Gelierzucker-Packung steht und halte dich an die Gewichtsangaben.