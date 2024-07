Apfel – mal anders – im herzhaft, süßen Süßkartoffel-Gratin

Schäle die Kartoffeln, wasche sie und schneide sie in 3–4 mm dicke Scheiben. Nimm dann die Äpfel zur Hand, schäle sie, viertle sie, schneide das Kernhaus heraus und schneide sie in Viertel.

Schäle die Kartoffeln, wasche sie und schneide sie in 3–4 mm dicke Scheiben. Nimm dann die Äpfel zur Hand, schäle sie, viertle sie, schneide das Kernhaus heraus und schneide sie in Viertel.