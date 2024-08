Vergiss Apfelkuchen: Dieses Dessert ist der neue Star am Apfel-Himmel

Die Zubereitungsart „Wellington“ hat eine lange Tradition in der britischen Küche und ist vor allem für das berühmte Gericht „Beef Wellington“ bekannt. Wir lassen uns heute von dieser Zubereitungsart inspirieren und verwandeln einen Apfel und Blätterteig in ein köstliches Dessert. Entdecke den Apfel Wellington!

Dein neues Lieblingsdessert: Apfel Wellington

Die genaue Herkunft des Namens „Wellington“ für die Zubereitungsart mit Blätterteig ist unklar. Viele glauben jedoch, dass das Gericht nach dem britischen Feldmarschall Arthur Wellesley, dem 1. Herzog von Wellington, benannt wurde. Er wurde durch seinen Sieg über Napoleon in der Schlacht von Waterloo berühmt.

Traditionell besteht ein Wellington-Gericht aus einer Hauptzutat, meist Fleisch, die mit einer Schicht Duxelles (einer Mischung aus fein gehackten Pilzen, Schalotten, Knoblauch und Kräutern) umhüllt, in Blätterteig gewickelt und im Ofen gebacken wird.

Der Blätterteig ist dabei das entscheidende Element in der Zubereitung. Es verleiht dem Gericht eine knusprige, goldene Kruste, die im Kontrast zur zarten, saftigen Füllung steht.

Obwohl das Beef Wellington das bekannteste Beispiel ist, lässt sich die „Wellington“-Methode auch auf andere Zutaten anwenden, wie zum Beispiel Lachs, Schweinefleisch oder vegetarische Varianten mit Pilzen oder Gemüse. Oder wie in unserem Fall für den Apfel Wellington auch auf ein süßes Dessert mit Obst.

In diesem raffinierten Rezept schneiden wir Blätterteig in Quadrate und belegen diese mit Apfelscheiben, Pekannüsse und Marzipan. Anschließend wird der Blätterteig so eingeschlagen, dass kleine Pakete entstehen. Die goldbraune Blätterteighülle umschließt den Apfel wie ein kleines Geschenk, das beim Anschneiden seinen fruchtigen Kern preisgibt. Klingt das nicht einfach superlecker? Dann probiere das Rezept gleich aus!

