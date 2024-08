Diese einfachen Apfeltaschen mit Blätterteig schmecken besser als bei McDonald’s

Sie sind ein Trend, on- und offline zugleich: Die Apfeltaschen von McDonald’s haben viele Fans. Doch bei Fast Food kann man sich immer nicht ganz sicher sein, was genau da eigentlich alles drin ist. Wir haben deshalb die kleinen Gebäcke des Fast-Food-Giganten ganz einfach nachgebacken. Ob unsere Apfeltaschen mit Blätterteig genauso gut schmecken und wie du das zu Hause auch versuchen kannst, erfährst du nur bei Leckerschmecker!

Apfeltaschen mit Blätterteig ganz einfach zu Hause backen

Fingerfood ist für fast jeden Anlass eine gute Idee. Ob als Snack im Büro, Stärkung bei einer Wanderung oder einfach nur so: Ein süßer oder deftiger Bissen macht glücklich. Kein Wunder, dass Fast-Food-Ketten neben Burgern und Pommes auch solche Kleinigkeiten im Sortiment haben. Besonders die Apfeltaschen von McDonald’s haben es vielen angetan. Sie verbinden sie mit Kindergeburtstagen oder Autofahrten in den Urlaub. Du hast kein Restaurant in der Nähe, aber trotzdem Heißhunger auf die heißen Taschen? Wir haben sie nachgebacken!

Für die Apfeltaschen mit Blätterteig brauchst du nicht viel. Aus Äpfeln, Apfelsaft, Stärke, Zucker, Zimt, Vanilleextrakt und Blätterteig wird im Handumdrehen ein knuspriger Snack mit süßer Füllung. Wie das geht? Dafür musst du zunächst die Äpfel schälen und klein schneiden. Aus Apfelsaft, Zucker, Stärke und Gewürzen köchelst du dann eine Soße auf und fügst die Äpfel hinzu. Nachdem diese etwas weich geworden sind, ist das Kompott fertig.

Rolle den Blätterteig aus, verteile das Kompott auf eine Hälfte und falte den Teig um. Drücke den Teig etwas an und schneide ihn zu gleichmäßigen Rechtecken. Dann bestreichst du die Taschen mit Ei, das du vorher mit Puderzucker glattrührst. Nun frittierst du sie in Öl oder in der Heißluftfritteuse, bis sie goldbraun sind. Und siehe da – schon sind deine selbst gemachten Apfeltaschen mit Blätterteig fertig! Hör mal, wie knusprig die sind! Und die Füllung schmeckt wunderbar intensiv. Davon essen wir doch gleich eine mehr.

Aus Blätterteig lässt sich allerlei leckeres Gebäck herstellen. Probiere daher auch mal Ananas-Blätterteigtaschen oder eine deftige Variante mit Spinat und Feta. Auch gefüllter Blätterteig mit Käse und Schinken ist ein hervorragender Happen für zwischendurch.