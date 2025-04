Dank Apfel-Zimt-Overnight-Oats kannst du morgens länger schlafen

Wer in der Früh eher zum Team „Langschläfer“ und Team „Morgenmuffel“ gehört, der sollte jetzt aufhorchen: Es gibt ein Frühstück, für das man morgens keinen Finger krümmen muss. Es handelt sich dabei um diese cremigen Apfel-Zimt-Overnight-Oats. Dafür muss man einfach nur zum Kühlschrank schlurfen, die Tür öffnen, ein Glas mit Overnight Oats herausnehmen, aufschrauben und loslöffeln. Klingt zu gut, um wahr zu sein? Ist es aber nicht. Dieses Rezept ist kein Traum, sondern leckere Realität.

Rezept für Apfel-Zimt-Overnight-Oats: Frühstück für Faule

Okay, ganz ohne Arbeit geht es natürlich nicht, denn die Apfel-Zimt-Overnight-Oats wollen ja vorbereitet werden. Aber der Aufwand hält sich in Grenzen: Gerade einmal zehn Minuten Zeit musst du investieren, um am nächsten Morgen eine Portion der cremigen Haferflocken zu futtern.

Zunächst musst du zwei Äpfel waschen oder schälen und entkernen. Das Fruchtfleisch wird gerieben und im Anschluss mit den übrigen Zutaten – Milch, Haferflocken, Apfelmark, Rosinen, brauner Zucker und gemahlener Zimt – vermengt. Dann brauchst du vier Gläser, die du am besten auch verschließen kannst. Im Online-Handel, aber auch in gut sortierten Drogerien und Supermärkten, bekommst du mittlerweile eine gute Auswahl entsprechender Gefäße. Schau mal in unsere Rezeptbox für ein bisschen Inspiration.

Dank verschließbarer Gläser, entweder mit Schraub- oder Schnappverschluss, kannst du die Apfel-Zimt-Overnight-Oats auch wunderbar mit zur Arbeit nehmen und als Erstes oder Zweites Frühstück im Büro oder anderswo löffeln.

Du kannst die Apfel-Zimt-Overnight-Oats natürlich ganz nach deinen Vorlieben und deinem Geschmack anpassen. Lass die Rosinen weg, füge Nüsse hinzu oder süße mit etwas anderem als Zucker – oder gar nicht.

Und noch ein Tipp: Wenn du dich vegan ernährst, dann sind die Apfel-Zimt-Overnight-Oats ganz leicht für deine Ernährung abgewandelt: Tausche einfach die Kuhmilch mit einer pflanzlichen Alternative aus, und schon kannst du dieses Frühstück ebenfalls genießen.

Apfel-Zimt-Overnight-Oats Franziska 4.24 ( 25 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Ruhezeit 6 Stunden Std. Gesamtzeit 6 Stunden Std. 10 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 Äpfel

500 ml Milch

200 g Apfelmark

200 g zarte Haferflocken

80 g Rosinen

1 EL brauner Zucker

1 TL Zimt gemahlen Zubereitung Schäle die Äpfel oder wasche sie. Entferne das Kerngehäuse und raspele den Rest.

Vermische nun alle Zutaten miteinander und verteile sie auf 4 verschließbare Gläser 🛒

Stelle die Gläser über Nacht in den Kühlschrank.

