Möhren-Overnight-Oats: Dieses Frühstück liebt auch der Osterhase

Wie wäre es, am Morgen aufzustehen und das Frühstück ist bereits fertig? Mit unseren Möhren-Overnight-Oats kannst du genau das haben. Zubereitet werden die nämlich schon am Abend, damit sie in der Nacht ziehen können und du sie am nächsten Tag nur noch genießen musst.

Möhren-Overnight-Oats: abends zubereitet, morgens verputzt

Ein bisschen erinnern diese Möhren-Overnight-Oats an einen süßen Karottenkuchen – nur, dass unsere Variante eben zum Löffeln, gesund und sättigend ist und eine cremigere Konsistenz hat. Zubereitet werden die Overnight Oats, wie der Name es bereits erahnen lässt, am Abend zuvor, sodass sie in der Nacht genug Zeit haben, gut durchziehen. Die Haferflocken werden wunderbar weich und die Aromen der einzelnen Zutaten können sich optimal entfalten.

Und mal ehrlich, wer findet es nicht toll, morgens länger im Bett bleiben zu können, weil man weiß, dass das Frühstück bereits fertig ist? Für Langschläfer sind die Overnight Oats einfach das perfekte Frühstück und für Frühaufsteher natürlich ebenfalls.

Für die Möhren-Overnight-Oats brauchst du eine frische Möhre, Naturjoghurt, Walnüsse, zarte Haferflocken, Honig, Milch und Zimt. Vermische alle Zutaten miteinander, fülle die fertigen Oats in Gläser und ab gehts in den Kühlschrank. Übrigens: Die Oats gehen auch in vegan. Nimm statt Honig Ahornsirup und statt Milch und Joghurt eine pflanzliche Alternative.

Die Möhren-Overnight-Oats kannst du kalt direkt aus dem Glas essen – vor allem im Sommer ein leckerer Genuss – oder sie in einem Topf oder in der Mikrowelle kurz erwärmen, wenn du ein warmes Frühstück bevorzugst. Gib vor dem Essen noch frische Möhren, Walnüsse oder andere Toppings wie Chiasamen, geschnittene Banan, geriebenen Apfel oder deine Lieblingsfrüchte dazu.

Möhren-Overnight-Oats Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Ziehzeit 8 Stunden Std. Gesamtzeit 8 Stunden Std. 10 Minuten Min. Portionen 2 Kochutensilien 2 verschließbare Gläser (à 300 ml) Zutaten 1x 2x 3x 1 mittelgroße Karotte

2 EL gehackte Walnüsse

100 g Haferflocken

200 ml Milch

100 g Naturjoghurt

1/2 TL Zimt

1 Prise Salz

1 TL Honig Zubereitung Wasche und schäle die Karotte. Reibe sie anschließend mit einer Küchenreibe 🛒 fein. Hacke die Walnüsse grob.

Vermische in der Schüssel Haferflocken, Milch, Joghurt, Zimt, Salz und den Honig.

Rühre die geraspelte Karotte und die gehackten Walnüsse unter die Haferflocken-Mischung.

Verteile die Masse gleichmäßig auf zwei Gläser. Verschließe die Gläser und stelle sie über Nacht in den Kühlschrank.

Bestreue die Overnight Oats am nächsten Tag noch mit frischen Möhrenraspeln, gehackten Karotten und weiteren Toppings deiner Wahl.

