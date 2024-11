Overnight Oats mit Bananen und Erdnussbutter: dein Power-Start in den Tag

Früher hieß es Haferbrei, heute Overnight Oats. Doch egal, wie du das leckere Frühstück auch nennst, es ist perfekt für einen guten Start in den Tag. Und das Beste daran: Du kannst deine Overnight Oats ganz nach Belieben anpassen und zubereiten. Wie in diesem Rezept mit Bananen und Erdnussbutter.

Overnight Oats mit Bananen und Erdnussbutter: leckerer Frühstückstrend

Overnight Oats sind aktuell in aller Munde. Das Prinzip stammt ursprünglich aus der Schweiz und ist dort als „Bircher Müsli“ bekannt. Dabei geht es darum, Haferflocken über Nacht in Flüssigkeit quellen zu lassen, wodurch sie am nächsten Morgen eine cremige Konsistenz erhalten. Inzwischen haben sich verschiedene Variationen verbreitet. Besonders beliebt sind sie mit Früchten oder Schokolade.

Für die Zubereitung brauchst du wirklich nicht viel: Haferflocken, eine reife Banane, Erdnussbutter oder alternativ Erdnussmus, Mandeldrink oder eine andere pflanzliche Alternative sowie ein paar Leinsamen. Für etwas mehr Süße sorgt Agavendicksaft. Alle Zutaten, bis auf die Banane und den Agavendicksaft, verrührst du miteinander und stelle den Haferbrei für mindestens zwei Stunden, besser noch über Nacht, in den Kühlschrank. Am nächsten Morgen schneidest du dann nur noch die Banane klein und servierst dein Frühstück zusammen mit ihr und etwas Agavendicksaft. Du kannst auch noch etwas extra Erdnussbutter über den Haferbrei geben.

Die Overnight Oats mit Bananen und Erdnussbutter bieten die perfekte Kombination aus süßer Frucht und nussigem Geschmack. Sie vereinen Banane, cremige Erdnussbutter und zarte Haferflocken zu einem Frühstück, das einfach vorzubereiten ist und am Morgen für ganz viel Geschmack und einen gesunden Start in den Tag sorgt.

Auch die Kaffee-Overnight-Oats und diese Variante mit Apfel und Walnuss sind ein leckerer Muntermacher am Morgen. Saisonal und unglaublich köstlich sind die Overnight Oats mit Joghurt und Kürbis.