Apfel-Walnuss-Overnight-Oats: schnelles Frühstück

Overnight-Oats sind die perfekte Frühstücksidee für alle Morgenmuffel und denjenigen, denen es schwer fällt, morgens in die Gänge zu kommen. Klingelt der Wecker grundsätzlich im unpassenden Moment, dann fällt das Frühstück zugunsten der Möglichkeit, fünf weitere Minuten im warmen Bett verbringen zu können, schon mal aus. Mit unseren Apfel-Walnuss-Overnight-Oats startet der Tag für dich ab sofort entspannter, denn dein Frühstück ist bereits fix und fertig.

Rezept für Apfel-Walnuss-Overnight-Oats

Haferflocken haben den Ruf, ein richtiges Powerfood zu sein und lange satt zu machen. Deshalb ist es ideal für Frühstücksgerichte. Auch unser Apfel-Walnuss-Overnight-Oats kommt nicht ohne das gesunde Getreide aus. Für eine bessere Bekömmlichkeit werden die Flocken über Nacht zum Quellen in Milch eingeweicht. Am nächsten Tag kann du dir das fertige Frühstück aus dem Kühlschrank nehmen und genießen.

Beginne damit, die Haferflocken in eine Schüssel zu geben und mit Milch zu übergießen. Wasche dann den Apfel, entferne die Kerne und schneide ihn in Würfel. Die Nüsse werden gehackt. Gib beides ebenfalls zu den Haferflocken und verfeinere die Mischung mit Zimt und etwas Honig. Nun deckst du die Schüssel ab und stellst sie über Nacht zum Quellen in den Kühlschrank.

Lieber eine vegane Variante gewünscht? Nichts leichter als das. Alle Zutaten lassen sich durch vegane Alternative ersetzen. Statt Milch nimmst du Haferdrink und den Honig ersetzt du einfach mit Ahornsirup. Generell kannst du die Overnight-Oats ganz deinem Geschmack anpassen. Probiere die Haferflocken auch mal mit Birne, Vanille und Mandeln. Oder füge einfach weitere Früchte und Nüsse hinzu.

