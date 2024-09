Apfel und Zimt ist eine der Kombinationen, die einfach immer schmeckt. Und vor allem in der kalten Jahreszeit für kuschelige, gemütliche Momente sorgt. Aber diese köstlichen Apfel-Zimt-Ringe schmecken auf im Sommer toll. Ob du es für einen gemütlichen Nachmittag zu Hause oder als schnellen Snack für zwischendurch zubereitest, das süße Gebäck begeistert kleine und große Süßmäuler gleichermaßen.

Apfel-Zimt-Ringe für Groß und Klein

Die Zubereitung der Apfel-Zimt-Ringe ist dabei denkbar einfach. Das Rezept eignet sich somit hervorragend für Anfänger, die gerne backen und sich an einem einfachen Projekt versuchen möchten, und bereitet auch Kindern großen Spaß.

Zuerst werden die Äpfel geschält, entkernt und in dünne Ringe geschnitten. Dann werden die Ringe in eine Mischung aus Mehl, Eiern, Buttermilch, Zucker und Zimt getaucht und anschließend in Öl frittiert. Nach nur wenigen Minuten sind die Kringel goldbraun und knusprig.

Das Beste an den Apfel-Zimt-Ringen: Es gibt so viele Möglichkeiten, sie zu variieren. Man kann zum Beispiel die Äpfel gegen Birnen oder Pfirsiche austauschen oder die Ringe in einer knusprigen Panade aus Mandel- oder Haselnüssen wenden. Mit einer Kugel Vanilleeis oder einem Schuss Schlagsahne werden die Apfel-Zimt-Ringe zu einem besonders leckeren Dessert. Außerdem ist das Rezept eine großartige Möglichkeit, übrig gebliebene Äpfel zu verwenden.

Lass dich von der wunderbaren Kombination aus Apfel und Zimt verführen und bereite dieses unglaublich leckere Rezept zu! Der Duft von frisch gebackenen Apfel-Zimt-Ringen wird das ganze Haus erfüllen.