Apfel-Zwiebel-Aufstrich: herzhaft-fruchtige Kombination

Apfel und Zwiebel passen wunderbar zusammen. Möchtest du dich davon selbst überzeugen, dann probiere doch mal diesen schnellen Apfel-Zwiebel-Aufstrich. Der schmeckt auf dem Frühstücksbrot genauso gut wie zu Gemüsesticks am Abend oder als Dip zu gegrilltem Fleisch.

Schnelles Rezept: Apfel-Zwiebel-Aufstrich

Der perfekte Aufstrich für den Herbst ist ganz eindeutig dieser Apfel-Zwiebel-Aufstrich. Der begeistert nämlich mit einer ganzen Palette an Aromen. Da wäre zum einen die Frische des Schmands, die Süße der Äpfel, die Schärfe der Zwiebel, die durch das Anbraten sogar noch eine leicht karamellige Note mitbringen, und die Würze von Kümmel, Majoran sowie Paprikapulver. Der Aufstrich, der bereits am Morgen auf dem Frühstücksbrot für einen herzhaft-süßen Start in den Tag sorgt, ist schnell gemacht. Wir zeigen dir, wie es geht.

Für den Aufstrich benötigst du etwa 200 Gramm Apfel, Zwiebel, Schmand, etwas Butter und Gewürze wie Salz, Pfeffer, Kümmel, Majoran und Paprikapulver. Hast du alles beisammen, kann es losgehen.

Schneide zuerst die Äpfel in Stücke. Schäle und schneide die Zwiebel in Würfel. Erhitze dann die Butter in einer Pfanne und karamellisiere die Zwiebel darin an, bis sie leicht braun wird. Füge die Apfelstücke hinzu und brate sie ebenfalls kurz mit an. Lass die Mischung kurz abkühlen und vermenge sie anschließend gründlich mit dem Schmand. Schmecke den Aufstrich mit Salz, Pfeffer, getrocknetem Majoran, gemahlenem Kümmel und Paprikapulver ab und lasse ihn vor dem Servieren noch mindestens eine Stunde im Kühlschrank durchziehen, damit sich alle Aromen optimal entfalten können.

Noch mehr Dips und Aufstriche gesucht? Bei Leckerschmecker wirst du fündig. Wie wäre es mit dem mediterranem Brotaufstrich Zacusca? Auch der weiße Bohnenaufstrich ist eine leckere Ergänzung fürs Brot und schnell zubereitet, ebenso wie dieser frische Zucchini-Aufstrich.