So machst du Apfelessig ganz einfach selbst

Wasche die Äpfel gründlich und schneide sie samt Kerngehäuse in kleine Stücke. Fülle sie in eine großes, sauberes und heiß ausgespültes Einmachgefäß oder mehrere Einmachgläser. Fülle mit kaltem Wasser auf, bis die Apfelstücke etwa 4 cm unter Wasser sind.

Decke das Gefäß mit einem sauberen Tuch ab und fixiere es mit einem Gummiband. So gelangt immer noch Sauerstoff hinein, der den Gärprozess fördert.

Bewahre das Apfelwasser an einem kühlen Ort auf und rühre täglich um, damit sich kein Schimmel bildet.

Nach einigen Tagen kannst du bereits einen leichten Essiggeruch wahrnehmen, nach 1-2 Wochen sollte sich an der Oberfläche weißer Schaum bilden.

Sobald die Apfelstücke auf den Boden gesunken sind, gieße den Rohessig durch ein sauberes Geschirrtuch ab und fülle ihn in ein heiß ausgespültes Einmachgefäß. Verschließe die Öffnung erneut mit einem sauberen Tuch und Gummiband.

Lass den Apfelessig weitere 4-6 Wochen an einem warmen Ort (bei etwa 25 °C) ruhen.

