Gebratener Weißkohl mit Apfel: frische und vielseitige Beilage

Ob als Beilage oder als leichte Hauptspeise mit etwas Brot: Gebratener Weißkohl mit Apfel schmeckt wunderbar frisch und saftig. Die Süße des Apfels passt super zum mild-würzigen Geschmack des Weißkohls. Dieses Gericht ist im Handumdrehen zubereitet und passt super zum Hackbraten oder Kasseler. Es beweist, dass Äpfel noch mehr können als Apfelkuchen du auch herzhaft zubereitet ein Genuss sind.

Gebratener Weißkohl mit Apfel: gesund und lecker

Gebratener Weißkohl mit Apfel ist ausgesprochen gesund. Der Weißkohl enthält eine Menge Vitamin C. Nur 100 Gramm von dem Kohlgemüse liefern genauso viel Vitamin C wie ein Glas Orangensaft. Die Chancen stehen also ganz gut, dass du mit unserem Rezept deinen Tagesbedarf decken kannst. Bekanntermaßen stärkt dieses Vitamin die Abwehrkräfte.

Deshalb gilt Weißkohl wohl als Wintergemüse, das an dunklen und kalten Tagen als Vitamin-C-Lieferant genutzt wird. Dabei ist er das ganze Jahr über erhältlich! Gebratener Weißkohl ist mit einem Apfel besonders gesund, da auch dieses Obst eine tolle Variation an wichtigen Vitaminen aufweist. Nicht umsonst heißt es: „an apple a day keeps the doctor away”!

Mindestens genauso wichtig wie die gesundheitlichen Aspekte ist aber der Geschmack. Gebratener Weißkohl mit Apfel schmeckt aromatisch, süß und würzig zugleich. In einer halben Stunde steht das Gericht fertig auf dem Tisch, verfeinert mit Thymian und Senfkörnern. Wer mag, kann einen leckeren Dip aus Schmand und Majoran im Mixer zubereiten.

Zum Hackbraten mit Bacon passt unser Gericht wunderbar als Beilage. Rouladen-Schichtbraten ist ebenfalls ein passender Hauptgang. Aus Weißkohl kannst du auch lecker-deftige Krautnudeln zubereiten.