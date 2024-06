Deftige Krautnudeln sind ein bodenständiger Klassiker

Wasche und halbiere den Weißkohl, schneide den Strunk heraus und schneide das Kraut in feine Streifen. Du kannst auch die einzelnen Kohlblätter ablösen und in Stücke schneiden.

Wasche und halbiere den Weißkohl, schneide den Strunk heraus und schneide das Kraut in feine Streifen. Du kannst auch die einzelnen Kohlblätter ablösen und in Stücke schneiden.

Koche Bandnudeln in ausreichend gesalzenem Wasser bissfest.

Koche Bandnudeln in ausreichend gesalzenem Wasser bissfest.