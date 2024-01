Apfelhörnchen-Kuchen mit Streusel

Bereite zunächst den Teig zu. Löse dafür Zucker und Salz in warmer Milch auf. Mische Hefe mit Mehl auf einer Arbeitsfläche, forme in der Mitte der Mischung eine Mulde und gieße die Milch hinein. Schmilz die Butter, gib sie und das Ei hinzu. Verknete alles miteinander. Sollte der Teig zu flüssig sein, füge noch etwas Mehl hinzu. Sollte er zu trocken sein, füge noch etwas Milch hinzu. Gib dann das Öl hinzu und verknete den Teig weiter. Fette eine Schüssel mit Öl ein, gib den Teig in die Schüssel und decke ihn ab. Lasse ihn ca. 1 bis 1,5 Stunden gehen.

Schäle die Äpfel und schneide sie in kleine Würfel. Schwitze die Apfelwürfel mit Butter in einer Pfanne ca. 3 bis 5 Minuten an. Gib am Schluss Zimt dazu.