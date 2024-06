Kleine Leckerbissen aus der Backstube: selbst gemachte Apfelkekse

Die Apfelsaison ist eine Zeit des Überflusses und der Fülle, in der die saftigen Früchte in Hülle und Fülle geerntet werden. Das ist die ideale Gelegenheit, um diese köstlichen Apfelkekse zuzubereiten und den vollen Geschmack und das Aroma der Saison zu genießen. Dieses Rezept ist besonders im Herbst und Winter, wenn Äpfel in großer Auswahl und bester Qualität verfügbar sind, eine wunderbare Option.

Apfelkekse mit dem gewissen Etwas

Äpfel sind eine der vielseitigsten und am meisten geschätzten Früchte in vielen Kulturen auf der ganzen Welt. Abgesehen von ihrer kulinarischen Bedeutung, sind Äpfel auch mit zahlreichen Geschichten und Mythen verknüpft. Neben ihren kulturellen und symbolischen Bedeutungen sind Äpfel auch eine ausgezeichnete Quelle für Nährstoffe. Sie sind reich an Ballaststoffen, Vitaminen und Antioxidantien, die zur Förderung der allgemeinen Gesundheit beitragen. Äpfel sind auch äußerst vielseitig in der Küche, da sie in süßen und herzhaften Gerichten gleichermaßen Verwendung finden.

Diese Apfelkekse sind eine perfekte Möglichkeit, die Wärme und den Komfort der Apfelsaison in einem handlichen Leckerbissen zu genießen. Sie eignen sich hervorragend als Snack für zwischendurch, zum Teilen mit Freunden und Familie oder als Mitbringsel für besondere Anlässe. Die knusprige Textur und der süß-säuerliche Geschmack der Äpfel verleihen diesen Keksen eine unwiderstehliche Qualität, die sie zu einem beliebten Favoriten macht.

Die Apfelkekse schmecken frisch am besten und lassen sich unkompliziert sowie schnell backen. Sie sind auch superlecker, wenn sie noch warm sind. Bewahrst du sie in einer Dose auf, werden sie weicher.

60 g Zucker

1/2 Pck. Vanillezucker

2 Eier

100 g Margarine

250 g Mehl

1/2 Pck. Backpulver

2 Äpfel

20 g Puderzucker Zubereitung Gib Zucker, Vanillezucker, Eier und Margarine in eine Schüssel.

Arbeite das Backpulver in das Mehl ein und füge die Mehlmischung zu den anderen Zutaten in der Schüssel hinzu. Verrühre alles zu einem glatten Teig.

Schäle jetzt die beiden Äpfel, entferne das Kerngehäuse und schneide sie klein.

Rühre die Apfelstücke unter den Teig.

Portioniere den Teig mit einem Esslöffel auf ein mit Backpapier belegtes Backblech.

Backe die Kekse auf der mittleren Schiene im vorgeheizten Backofen bei 220 °C Ober-/Unterhitze für etwa 10 Minuten.

Lass sie abkühlen und bestäube sie dann nach Belieben mit Puderzucker.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.