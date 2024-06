In diesen Gläsern versteckt sich eine echte Köstlichkeit

Wenn der Duft von frisch gebackenem Kuchen durch die Küche zieht, ist der Geschmack oft nicht mehr weit. Doch was, wenn der Genuss auch noch überraschend praktisch daher kommt? Genau das ist der Fall beim Apfelkuchen im Glas.

Immer die perfekte Portion Süßes mit dem Apfelkuchen im Glas

Diese köstliche Variante des traditionellen Kuchens kombiniert alle Lieblingszutaten in einer Portion, die perfekt für unterwegs ist oder auch super serviert werden kann.

Für den Apfelkuchen im Glas brauchst du frische Äpfel, Butter, ein Hauch von Süße und ein paar andere Backzutaten. Dank der einfachen Portionierung ist dieses Dessert leicht zu servieren und zu genießen. Dabei kann je nach Vorliebe auch zwischen einem Hauch von hochprozentigem Calvados oder dem alkoholfreien Apfelsaft gewählt werden, um dem Kuchenteig das gewisse Etwas zu verleihen.

Die Zubereitung ist dabei so simpel wie genial: Du bereitest den Teig vor und füllst ihn in kleine, zuvor eingefettete Weckgläser. In die Mitte des Teigs drückst du die Apfelstücke, bevor es ab in den Ofen geht. Nach etwa einer halben Stunde Backzeit ist der Apfelkuchen im Glas fertig. Durch das Backen im Glas bleibt der Kuchen besonders saftig und aromatisch.

Des Weiteren eignet sich der Apfelkuchen im Glas hervorragend als Geschenk oder Mitbringsel. Dekorativ mit Puderzucker bestäubt, wird jeder Bissen zu einem kleinen Festschmaus. Ob zum Kaffee mit Freunden, als Dessert nach einem ausgiebigen Abendessen oder einfach nur so für zwischendurch – ein Apfelkuchen im Glas ist immer eine gute Idee.

Darüber hinaus kannst du den Apfelkuchen im Glas mit verschiedenen Toppings wie Sahne, Eis oder einer Karamellsoße verfeinern. Dadurch hat der Apfelkuchen im Glas das Potenzial, unser neuer Favorit zu werden. Probier es unbedingt aus!

150 g Butter

150 g Zucker

3 Eier

3 EL Apfelsaft

200 g Mehl

1 TL Backpulver

2 Äpfel Zubereitung Fette die Gläser ein und heize den Backofen auf 175 °C Ober-/Unterhitze vor.

Schlage die Butter mit dem Zucker schaumig. Rühre nach und nach die Eier unter. Gib den Apfelsaft dazu. Mische das Mehl mit Backpulver und rühre es dann unter den Teig. Fülle die Gläser zur Hälfte mit Teig.

Wasche die Äpfel, schäle sie und schneide sie klein. Verteile jeweils eine handvoll Apfelstücken in der Mitte der Gläser. Backe die Kuchen im Ofen ungefähr 30 Minuten lang.

Nimm die Gläser aus dem Ofen. Stürze die abgekühlten Kuchen aus den Gläsern oder lass sie im Glas und serviere sie mit einem Löffel zum Auslöffeln.

