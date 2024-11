Apfelkuchen mit Baiser: herrlich fruchtiger Kuchengenuss

Apfelkuchen haben wir alle mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schon einmal gegessen. Doch wie wäre es mit einem Apfelkuchen mit Baiser? Das setzt dem Alltags-Klassiker buchstäblich die Krone auf. Dieser kleine Twist verleiht dem fruchtigen Kuchen einen Knusperfaktor und einen besonderen Schliff. Abgesehen davon hat Baiser einen hübschen, klassischen Look, der einem Apfelkuchen einfach steht. Ein perfektes Match also!

Apfelkuchen mit Baiser: einfacher, als du denkst

Baiser ist knusprig getrockneter Eischnee aus Eiweiß, das mit Zucker aufgeschlagen wurde. Der Name ist französisch und bedeutet so viel wie Kuss. Doch auch spanischer Wind oder Meringue sind verbreitete Bezeichnungen für diese so simple wie geniale Kreation. Du kannst für einen besonders exklusiven Touch das Baiser mit einem Flambiergerät anrösten und ihm eine wunderschöne goldbraune Farbe verleihen. Der Apfelkuchen wird mit flambiertem Baiser besonders zum Anbeißen aussehen.

Doch nicht jeder hat ein Flambiergerät zu Hause herumliegen. Daher machen wir unseren Apfelkuchen mit Baiser ganz einfach im Backofen. Hole dafür den Kuchen etwa zehn Minuten vor Ende der Backzeit heraus und verteile das Baiser mit einem Löffel auf der Kuchenoberfläche. Stelle ihn für den Rest der Backzeit wieder in den Ofen. Fertig ist eine wunderschöne Kreation mit besonderem Schliff!

Lade am besten deine Freunde und Familie zu einem Kuchenschmaus ein, denn der Apfelkuchen mit Baiser braucht noch mehr Bewunderer. Er schmeckt herrlich zu einer Tasse Kaffee und einem Klecks Sahne. Im Frühling kannst du die Äpfel in unserem Rezept zur Hälfte mit Rhabarber austauschen. Die fruchtige Säure des Rhabarbers harmoniert mit den Äpfeln hervorragend.

Ein besonders hübscher Hingucker ist auch dieser Apfelkuchen mit Pudding. Unkompliziert und lecker geht’s mit unserem Apfelkuchen aus der Kastenform zu. Und ein zeitloses Lieblingsrezept ist Omas gedeckter Apfelkuchen.