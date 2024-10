Glutenfrei backen: saftiger Apfelkuchen ohne Mehl, aber mit Apfelmus

Seit meine Schwester sich glutenfrei ernährt, achte ich deutlich häufiger auf die Zutaten verschiedener Produkte. Herkömmliches Mehl ist für sie tabu, weshalb es zu Beginn recht schwierig war, sie mit Kuchen zu überraschen. Dieser Apfelkuchen ohne Mehl hat aber bewiesen: Man kann auch glutenfrei backen, und das Ergebnis schmeckt richtig gut!

Rezept für Apfelkuchen ohne Mehl

Wer an einer Glutenunverträglichkeit leidet, verzichtet auf jegliche Weizenprodukte. Manch einer verzweifelt dann erst einmal beim Backen von Kuchen, Brot und Co. Die Supermärkte versorgen die Betroffenen zwar mit Alternativprodukten, aber die sind meistens ganz schön teuer. Viel besser – und vor allem günstiger – ist unser Apfelkuchen ohne Mehl.

Hier greifen wir auf Haferflocken zurück. Die sind von Natur aus glutenfrei, aber wer auf Nummer sicher gehen möchte, wählt solche, die auch als glutenfrei ausgewiesen sind. Bei der Produktion kann es nämlich zu Verunreinigungen kommen. Menschen, die besonders stark auf Gluten reagieren, müssen auch verunreinigte Produkte meiden.

Was ist Gluten? Es gehört zu den wichtigsten Speicherproteinen in vielen Getreidesorten. In der Lebensmittelindustrie nutzt man das Klebereiweiß häufig, weil es Wasser bindet und Träger für Aromastoffe ist. In Fertiggerichten findet es daher oft Verwendung.

Der Apfelkuchen ohne Mehl schmeckt natürlich auch allen, die keine Probleme mit Gluten haben. Er ist nämlich dank geraspelter Äpfel und Apfelmus extra saftig und alles andere als trocken. Übrigens ist das Gebäck sogar vegan, denn Eier und Butter fehlen ebenfalls auf der Zutatenliste.

Apfelkuchen, so weit das Auge reicht: So lieben wir das! Und daher haben wir jede Menge weitere Rezeptideen für den beliebten Klassiker. Kennst du schon unseren Apfelmus-Schmand-Kuchen? Unser versunkener Apfelkuchen mit Zimtäpfeln ist ebenfalls ein Leckerbissen, genau wie unser Apfelkuchen mit Pudding-Creme. Unbedingt probieren!