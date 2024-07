Apfelmuskuchen mit Streuseln: der einfachste Apfelkuchen der Welt

Wir liefern dir hier ein Rezept für einen Kuchen, der es in sich hat: fruchtig, saftig, krümelig, unwiderstehlich. Der traditionelle Apfelmuskuchen mit Streuseln gehört wohl zu den Klassikern auf Omas Kuchentisch. Doch nach Omas Rezept ist er nicht, so viel Ehrlichkeit muss sein. Meine Oma ist leider keine Küchenfee, dafür hat sie andere Qualitäten. Mein Opa schaute immer scherzhaft nach der Katze, wenn meine Oma einen Braten servierte – wenn du verstehst, was ich meine.

Apfelmuskuchen mit Streuseln: Den kriegt nicht nur Oma gebacken

Doch zurück zum Apfelmuskuchen mit Streuseln. Der hätte meinem Opa geschmeckt. Und er wird dir schmecken. Um ihn zu backen, musst du ebenfalls keine Küchenfee sein. Es handelt sich um einen einfachen Streuselteig mit einer Füllung aus Apfelmus, etwas Speisestärke, dem Mark einer Vanilleschote und Zimt. Das ist das Geniale an diesem Rezept: kein ewiges Schälen und Schneiden der Äpfel. Der Apfelmus verleiht der Kreation außerdem eine besondere Saftigkeit. Eine praktische, zeitsparende Lösung, die auch noch Vorteile hat.

Zunächst bereitest du die Streusel zu, indem du Mehl, Backpulver, Zucker und Butter vermischst. Zwei Drittel davon kommen in eine runde Kuchenform, wo du sie andrückst und mit einer Gabel einstichst. Backe diesen „leeren“ Kuchen zunächst für 15 Minuten. Genug Zeit, um die Füllung anzurühren: Verrühre Apfelmus, Speisestärke, Vanilleschotenmark und Zimt. Diese Füllung gießt du nun in den vorgebackenen Kuchenboden.

Bestreue den Apfelmuskuchen mit den übrigen Streuseln und backe ihn für etwa 30 Minuten fertig. Das Ergebnis duftet herrlich und ist wahrscheinlich noch am selben Tag verputzt. Für Backanfänger ist dieses Rezept bestens geeignet. Denn wie du siehst, kannst du einen Apfelkuchen kaum einfacher backen. Verschiedene, komplizierte Teige? Fehlanzeige. Langes Schnibbeln in der Küche? Nö! Vielleicht sollte ich dieses Rezept meiner Oma zeigen.

Der einfache Apfelkuchen mit Schmand gehört auch zur Familie der fixen Apfelrezepte. Ein weiterer Klassiker ist der versunkene Apfelkuchen, der ebenfalls einen festen Stammplatz auf vielen Kaffeetafeln innehält. Und dieser SOS-Kuchen kommt dir zu Hilfe, wenn du schnell einen einfachen und leckeren Kuchen backen willst.