Apple Pie Cookies: Heute backen wir Kekse, denen niemand widerstehen kann

Du liebst den Geschmack von Apple Pie, willst aber keinen ganzen Kuchen backen? Dann sind die Apple Pie Cookies ideal. Mit ihnen genießt du den köstlichen Geschmack eines Apfelkuchens in handlicher Form – die perfekte Nascherei für zwischendurch.

Apple Pie Cookies: einfach selbst gemacht

Die Apfelernte ist in vollem Gange. Zwar lassen sich die saftigen Früchte hervorragend lagern, aber noch besser lassen sich zu diesen leckeren Keksen verarbeiten. Die Wahl der Apfelsorte bleibt dir überlassen. Aromatische Sorten wie Elstar oder Boskoop sind ideal, aber auch ein saurer Granny Smith oder ein eher süßer Gala-Apfel eignen sich fantastisch.

Die Basis der Apple Pie Cookies ist ein einfacher Mürbeteig mit gemahlenen Mandeln. Für die Füllung werden Äpfel in kleine Würfel geschnitten und mit Zitronensaft, Zucker und Zimt gewürzt. Anschließend werden sie in einem Topf aufgekocht und mit Speisestärke angedickt. Nach einer kurzen Kühlzeit rollst du den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche aus und stichst 12 Kreise aus. Auf jeden Kreis gibst du etwas von der Apfelfüllung. Den restlichen Teig rollst du wieder aus und schneidest ihn in dünne Streifen, die du zu einem Gittermuster legst. Mit den Gittern dekorierst du zum Schluss die Apple Pie Cookies und nach 15 Minuten im Ofen kannst du schon den ersten Keks verzehren.

Durch ihre handliche Größe kannst du die Apple Pie Cookies problemlos unterwegs genießen oder auf Partys anbieten. Diese Kekse sind eine tolle Alternative, wenn du Lust auf etwas Süßes hast, aber keine ganze Torte backen möchtest. Sie eignen sich auch hervorragend als kleines Mitbringsel für Einladungen oder als Snack für einen gemütlichen Nachmittag zu Hause.

