Versüßen den Sommer: Lemon-Curd-Cookies

Mit ihrer leuchtend gelben Füllung sind diese Kekse perfekt für den Sommer. Und auch ihr Geschmack erinnert an Urlaub in Italien und schöne Stunden am Meer. Die Rede ist von Lemon-Curd-Cookies.

Einfaches Rezept für Lemon-Curd-Cookies

Diese himmlischen Kekse verbinden die leicht säuerliche Frische von Zitronencreme mit einem buttrigen Keksboden und schmecken sowohl zum Kaffee als auch als Dessert und süßer Snack für zwischendurch.

Lemon Curd hat seine Ursprünge in Großbritannien. Dort tauchte er erstmals im 19. Jahrhundert auf und wurde traditionell als Füllung für Torten und Gebäck sowie als Brotaufstrich gegessen. Die Creme ist noch heute ein klassischer Bestandteil des englischen Afternoon Tea, bei dem sie oft zusammen mit Scones und Clotted Cream serviert wird.

Die leicht säuerliche Zitronencreme besteht aus frischem Zitronensaft, Zucker, Eiern und Butter. Die Zutaten werden vorsichtig erhitzt und so lange gerührt, bis die Mischung eindickt und eine cremige Konsistenz erreicht. In gut sortierten Supermärkten oder in englischen Läden kannst du fertigen Lemon Curd kaufen.

Mit ihrer feinen Zitronennote und ihrem Aussehen bringen die Lemon-Curd-Cookies Sonnenschein auf den Teller. Sie sind ein optischer Hingucker und jeder greift bei ihnen gern zu.

Du kannst nicht genug vom leckeren Zitronenaroma bekommen? Dann sind die folgenden Rezepte sicherlich auch was für dich. Das cremige Zitronen-Tiramisu ist ein ebenso sommerlicher Genuss wie die Kekse. Und auch die Zitronenschnitten schmecken frisch und nach Sommer, Sonne, Sonnenschein. Köstliche Kuchen im Mini-Format sind die Lemon Curd Tartelettes.