Apple-Sponge-Cake: luftig-leichter Kuchengenuss

Schäle die Äpfel, entferne die Kerne und schneide sie in dünne Scheiben. Fülle die Apfelscheiben in eine Schüssel, beträufle sie mit Zitronensaft und bestreue sie mit Zimt. Vermenge alles gut miteinander.

Schneide die Butter in kleine Stücke, gib sie zur Eimasse und rühre sie gut unter. Vermische das Mehl mit dem Backpulver und hebe es abwechselnd mit der Milch vorsichtig unter die Ei-Butter-Mischung, bis ein glatter Teig entsteht.

