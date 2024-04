Aprikosen-Kuchen mit Puddingcreme: ein Kuchen-Rezept, süßer als Zucker!

Kümmere dich nun um die Puddingcreme. Bevor du die Milch in einem Topf erhitzt, nimm ein paar Löffel davon ab und verrühre sie mit dem Puddingpulver und dem Zucker. Rühre diese Mischung mit einem Schneebesen in die Milch ein, ehe sie zu kochen beginnt. Rühre so lange weiter, bis sich eine sämige Konsistenzergibt. Fülle sie in eine Schüssel und verrühre sie mit einem Handrührgerät sorgfältig mit dem Schmand. Die Creme verteilst du anschließend ebenmäßig auf dem ausgekühlten Biskuit.