Nun bereitest du die Brigadeiros zu. Bringe Butter in einer Pfanne zum Schmelzen und füge Kondensmilch und Kakaopulver hinzu. Erhitze alles so lange unter ständigem Rühren, bis eine cremige Konsistenz erreicht ist. (Vorsicht: Die Creme brennt schnell an.) Lasse die Creme auf einem Tellerauskühlen und fest werden. Drehe aus der Creme ca. 12 Kugeln. Wende diese anschließend rundum in Kakaopulver.