Artischocken-Quiche: einfach, lecker und voller Geschmack

Bist du ein Artischocken-Fan? Ich muss zugeben, dass ich das wie eine Blume aussehende Gemüse bisher gar nicht so wirklich auf dem Schirm hatte. Das ist schade, denn Artischocken stecken voller guter Nährstoffe und schmecken einzigartig lecker. Du kannst sie dämpfen, braten oder grillen, oder zu dieser herrlichen Artischocken-Quiche verarbeiten. Probiere das Rezept aus!

Rezept für Artischocken-Quiche

Die Artischocke gilt seit Jahrhunderten als Königin der Gemüse. Bereits in der Antike schätzten die Römer und Griechen ihre feinen Aromen. Auch in Frankreich und Italien hat sie einen festen Platz in der Küche.

Trotz ihres besonderen Aromas ist die Artischocken-Quiche einfach zuzubereiten. Als Basis verwenden wir fertigen Blätterteig aus dem Kühlregal und die Füllung rühren wir aus Frischkäse, Crème fraîche, Schlagsahne, Knoblauch, Eier sowie Parmesan zusammen. Alles, was dann noch fehlt, sind die Artischocken.

Diese garst du vorab für 15 Minuten in Salzwasser. Rolle währenddessen den Blätterteig dünn aus und lege damit die Quicheform aus. Vermische dann Frischkäse, Crème fraîche, Sahne, Eier, Knoblauch und Parmesan, würze die Masse. Im letzten Schritt verteilst du die Artischocken auf dem Teigboden und gießt die Creme darüber, bevor du die Artischocken-Quiche in den Ofen schiebst.

Die Artischocken-Quiche ist ein herrlich unkompliziertes Rezept, das jedoch beeindruckt. Sie verbindet den zart nussigen Geschmack der Artischocken mit einem knusprigen Teigboden und einer cremigen Füllung. Wir wünschen guten Appetit!

Lust auf mehr raffinierte Artischocken-Rezepte? Probiere die Ricotta-Spinat-Pizza mit Artischocken, die Gnocchi-Pfanne mit Artischocken und Spinat oder den Avocado-Artischocken-Nudelsalat. Noch mehr Rezepte bekommst du von unserem Koch-Bot.

Artischocken-Quiche Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 8 Kochutensilien (26 cm Durchmesser, online z.B. hier erhältlich 🛒 1 Quicheform Zutaten 1x 2x 3x 6 Artischocken

Salz

1 Spritzer Zitronensaft

Butter oder Margarine für die Form

250 g Blätterteig aus dem Kühlregal

1 Knoblauchzehe

250 g Ziegenfrischkäse

100 g Crème fraîche

250 ml Schlagsahne

5 Eier

75 g Parmesan gerieben

Pfeffer

Muskat optional Zubereitung Wasche die Artischocken, entferne die äußeren Blätter bis zum fleischigen Teil und halbiere sie der Länge nach. Entferne das Heu. Gare sie dann in einem Topf mit kochendem Salzwasser und einem Spritzer Zitronensaft für 15 Minuten. Lass sie danach abtropfen.

Heize den Ofen auf 180 °C Umluft vor und bepinsele die Innenseite der Quicheform mit Butter oder Margarine.

Rolle den Blätterteig aus und platziere ihn in der Form. Schneide überschüssigen Teig ab.

Schäle den Knoblauch und hacke ihn fein.

Verführe Frischkäse, Crème fraîche, Sahne, Eier, Knoblauch und Parmesan miteinander. Würze die Mischung mit Salz, Pfeffer und optional Muskat.

Verteile die Artischocken auf dem Teig und gieße die Eiermasse darüber.

Backe die Quiche 45 Minuten, bis sie goldbraun ist. Decke sie gegebenenfalls mit Alufolie ab, damit die Oberseite nicht zu braun wird.

Lass die Artischocken-Quiche vor dem Servieren noch kurz ruhen.

