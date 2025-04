Pfannen-Liebe: Gnocchi treffen auf Artischocken und Spinat

Betritt den Gnocchi-Himmel! Diese einfache, aber raffinierte Pfanne kombiniert saftige Spinatblätter, zarte Artischockenherzen und cremigen Frischkäse sowie würzigen Parmesan zu einem köstlichen Genuss. Ob als schnelles Feierabendgericht oder für eine entspannte Koch-Session am Wochenende, dieses Rezept macht jede Mahlzeit zu einem Erlebnis. Ein Fest für die Sinne, das einfach nachgekocht ist!

Rezept für Gnocchi-Pfanne mit Artischocken und Spinat

Ich liebe Gnocchi in jeglicher Form. Ganz gleich, ob in einer fruchtigen Tomatensoße, als Auflauf mit allerlei Gemüse und mit Käse überbacken oder knusprig gebraten als Zugabe zum Salat. Sie sind supervielseitig, schmecken immer und Gerichte mit ihnen sind meist im Handumdrehen gezaubert. Nachdem ich zusätzlich auch Fan von cremigen Soßen bin, kommt dieses Rezept für eine Gnocchi-Pfanne mit Artischocken und Spinat wie gelegen. Hast du auch Hunger bekommen? Legen wir los!

Zuerst dünstest du etwas Knoblauch mit Öl in der Pfanne an. Nach kurzer Zeit kommen bereits die Gnocchi hinzu. Diese brätst du etwas knusprig an, bevor du den Frischkäse hinzufügst und alles gut umrührst, sodass der Käse schmelzen und cremig werden kann. Danach löschst du mit Gemüsebrühe ab und gibst Babyspinat sowie klein geschnittene Artischockenherzen dazu. Lass alles kurz köcheln, bis der Spinat ein bisschen in sich zusammenfällt. Dann kannst du mit den Gewürzen deiner Wahl abschmecken. Ich verwende Oregano, Basilikum, Salz, Pfeffer und einen Spritzer Zitronensaft. Wenn du magst, kannst du die Gnocchi-Pfanne mit Artischocken und Spinat zusätzlich mit Parmesan verfeinern. Nun ist das Ganze schon fertig. Auftischen und genießen!

Es lässt sich wie so oft auch mit diesem Rezept etwas spielen. Deshalb lade ich dich ein, kreativ zu werden. Wenn du es zum Beispiel schärfer magst, gib ein paar Chiliflocken hinzu oder würze mit Cayennepfeffer. Für einen knusprigen Touch kannst du die Gnocchi-Pfanne mit gerösteten Pinienkernen oder gehackten Walnüssen toppen. Du hast Lust auf noch mehr Gemüse? Dann gib ein paar Erbsen und Zucchini dazu. Beides harmoniert geschmacklich wunderbar mit dem Spinat und den Artischocken. Und ein paar Stückchen geräucherter Lachs oder gebratener Schinken sorgen für einen feinen, rauchigen Geschmack.

Natürlich kannst du die Gnocchi-Pfanne mit Artischocken und Spinat auch in vegan zubereiten. Dafür verwendest du einfach eine pflanzliche Frischkäse-Alternative. Das Gleiche gilt für den Parmesan. Entweder tauschst du ihn durch ein veganes Ersatzprodukt oder du lässt ihn einfach weg. Wir wünschen dir viel Spaß beim Nachkochen!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wenn du es cremig und deftig liebst, könnte auch diese Gnocchi-Pfanne mit Hackfleisch und Schmand etwas für dich sein. Unser Rezept für gebratene Gnocchi mit Parmesan und Spargel schmecken auch ganz köstlich. Oder wie wäre es mit einer Portion Gnocchi in Lauch-Rahmsoße. Nichts dabei, was dich anmacht? Dann frag unseren Koch-Bot nach Empfehlungen.

Gnocchi-Pfanne mit Artischocken und Spinat Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 180 g Artischockenherzen

75 g Babyspinat

2 Knoblauchzehen

1 EL Olivenöl

500 g Gnocchi

250 g Frischkäse

250 ml Gemüsebrühe

1 TL Oregano

1/2 TL Basilikum

Salz und Pfeffer nach Geschmack

etwas Zitronensaft

100 g Parmesan gerieben (optional) Zubereitung Gieße die Artischockenherzen in ein Sieb und lass sie gut abtropfen. Schneide sie in kleine Stücke. Wasche und trockne den Spinat. Schäle die Knoblauchzehen, hacke sie fein.

Erhitze Olivenöl in einer Pfanne 🛒 , gib den Knoblauch hinzu und dünste ihn kurz an. Gib die Gnocchi in die Pfanne und brate sie für etwa 3-4 Minuten an, bis sie leicht goldbraun sind.

Füge nun den Frischkäse hinzu und rühre, bis er geschmolzen ist. Gieße die Gemüsebrühe dazu und rühre, bis alles gut vermischt ist.

Gib die Artischockenherzen sowie den Babyspinat zu den Gnocchi. Lass den Spinat etwas zusammenfallen.

Würze alles mit Oregano und Basilikum sowie Salz und Pfeffer. Schmecke mit etwas Zitronensaft ab.

Lass das Ganze für 2-3 weitere Minuten köcheln und rühre optional noch etwas Parmesan unter.

Serviere die Gnocchi-Pfanne sofort und genieße das Gericht.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.